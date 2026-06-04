Etanolul va fi testat pentru prima dată ca combustibil pentru o centrală electrică de mari dimensiuni.

Brazilia a început testarea primului proiect care ar putea reprezenta o descoperire în utilizarea etanolului. La centrala electrică Suape II din statul Pernambuco, compania energetică Suape Energia, împreună cu firma finlandeză Wärtsilä a lansat un motor modificat, capabil să funcționeze aproape în totalitate pe etanol.

De ce este necesar acest lucru în energie

Etanolul a devenit de mult un combustibil obișnuit pentru automobilele braziliene, dar în sectorul energetic mare aproape că nu a fost folosit. Noul proiect își propune să arate dacă acest biocombustibil accesibil poate deveni o sursă fiabilă de energie electrică reglabilă, produsă la cerere.

„Brazilia este lider mondial în producția de etanol, dar potențialul său de utilizare în producția de energie electrică a fost până acum ignorat”, a declarat directorul tehnic al Suape Energia, Jose Faustino Candido.

Cum este organizat proiectul

La stație a fost instalată o versiune specială a motorului Wärtsilä 32M, adaptată pentru etanol din trestie de zahăr. În următorii câțiva ani vor avea loc mii de ore de teste în condiții reale. Specialiștii vor monitoriza cu atenție performanța, fiabilitatea, nivelul emisiilor și eficiența economică.

Brazilia are condiții unice pentru un astfel de experiment. Țara este cel mai mare producător și consumator mondial de etanol din trestie de zahăr. Aici a fost creată de mult o infrastructură puternică pentru producerea, depozitarea și transportul acestuia. Totuși, până acum aproape tot etanolul a fost folosit exclusiv în sectorul transporturilor.

Avantajele etanolului pentru energie

Sistemele energetice moderne se confruntă cu o problemă serioasă: centralele solare și eoliene funcționează instabil – depind de vreme. Când nu este soare sau vântul este slab, este necesară o alternativă rapidă și fiabilă. Etanolul poate fi depozitat în cantități mari timp de ani și folosit oricând. Potrivit dezvoltatorilor, acesta poate deveni o „punte” convenabilă între sursele regenerabile instabile și energia tradițională.

Efectul ecologic și economic

Trecerea la etanol în energie poate ajuta Brazilia să reducă emisiile de dioxid de carbon în sectorul producerii energiei electrice. În plus, proiectul de succes va crea o piață suplimentară pentru trestia de zahăr – una dintre culturile agricole cheie ale țării. Acest lucru va consolida economia regiunilor unde se cultivă trestia și va spori securitatea energetică a statului.

Deocamdată este un proiect demonstrativ, dar rezultatele sale pot avea consecințe pe termen lung. Dacă tehnologia se va dovedi fiabilă din punct de vedere tehnic și avantajoasă economic, Brazilia va obține un nou instrument pentru echilibrarea sistemului său energetic. În viitor, astfel de motoare ar putea apărea și în alte țări care au acces la biocombustibil.

Proiectul din Pernambuco este una dintre cele mai ambițioase încercări de a scoate etanolul din sectorul transporturilor și de a-l folosi în energia electrică mare. Succesul experimentului poate deschide un nou capitol în dezvoltarea energiei „verzi” nu doar pentru Brazilia, ci și pentru întreaga lume.