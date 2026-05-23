El Niño va schimba prognoza uraganelor în 2026.

Sezonul uraganelor din Oceanul Atlantic, care tradițional durează din iunie până în noiembrie, în anul curent 2026 promite să fie vizibil mai calm decât de obicei. Meteorologii americani de la Administrația Națională pentru Oceanografie și Atmosferă au anunțat că numărul furtunilor tropicale distructive din regiune este probabil să scadă. Ultima dată când specialiștii au oferit un astfel de prognostic optimist a fost acum mai bine de 10 ani, în 2015. Totuși, experții serviciilor meteorologice îndeamnă oamenii să nu-și piardă vigilența și să nu se relaxeze prematur. Pentru o catastrofă de amploare în zonele costiere dens populate este suficient un singur ciclon puternic care să reușească să ajungă pe uscat, scrie phys.org.

Influența El Niño

Cauza principală a liniștii actuale este El Niño – celebra fază naturală a ciclului climatic global, care acum se intensifică activ. Acest fenomen natural de amploare schimbă radical vremea pe întreg globul, provocând în unele regiuni secete anormale, iar în altele – ploi torențiale prelungite. În Oceanul Atlantic, El Niño declanșează vânturi verticale puternice. Acești curenți de aer distrug sistemele de furtună aflate în formare înainte ca acestea să poată atinge o putere critică.

Chiar și ținând cont de efectul protector al El Niño, sezonul viitor va aduce între 8 și 14 furtuni. Conform estimărilor meteorologilor, cel puțin trei dintre acestea se vor transforma în uragane cu viteze ale vântului de peste 178 de kilometri pe oră.

În același timp, pe partea opusă a planetei – în părțile estice și centrale ale Oceanului Pacific, unde sezonul a început încă din mijlocul lunii mai – situația este inversă. Acolo, activarea El Niño, dimpotrivă, va amplifica furtuna. Meteorologii estimează o probabilitate de 70% pentru o activitate furtunoasă crescută în Pacific, ceea ce înseamnă că Mexicul și Insulele Hawaii ar putea fi lovite puternic.

Planeta încălzită

Previzionarea comportamentului furtunilor devine tot mai dificilă de la an la an din cauza încălzirii globale, provocată de poluarea atmosferei prin arderea combustibililor fosili. Temperatura anormal de ridicată a suprafeței apei din Atlantic poate anula complet și reduce la zero orice influență calmantă a El Niño. Cercetătorii de la Imperial College London (Marea Britanie) avertizează că, din cauza schimbărilor climatice cauzate de om, probabilitatea apariției super uraganelor a crescut de patru ori. În condițiile unei planete supraîncălzite, furtunile pot atât să capete instantaneu o putere uriașă, cât și să se stingă imprevizibil.

Un exemplu elocvent al haosului climatic a fost anul trecut, 2025, când patru uragane distructive au lovit Atlanticul. Ultimul dintre ele a fost catastrofica „Melissa”, care a devastat Jamaica și a intrat în istorie ca unul dintre cele mai puternice uragane din toate timpurile. Din cauza apelor supraîncălzite ale Mării Caraibelor, „Melissa” a atins instantaneu categoria maximă, a cincea, de pericol. Meteorologii recunosc că nu există o certitudine sută la sută în comportamentul furtunilor, de aceea locuitorii zonelor de coastă trebuie să pregătească din timp adăposturi și provizii.