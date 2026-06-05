Cercetătorii au creat un vaccin revoluționar bazat pe IA: O singură injecție împotriva tuturor virusurilor.

O nouă tehnologie numită superantigen permite obținerea imunității împotriva unor întregi familii de virusuri doar printr-o singură injecție, scrie rbc.ua, citând independent.co.uk.

Cercetătorii au schimbat abordarea vaccinării, cerând inteligenței artificiale să analizeze date genetice a mii de tulpini. Învățarea automată a identificat fragmente stabile ale virusurilor. Aceste elemente aproape că nu se schimbă în timpul mutațiilor și tocmai pe ele acum se concentrează sistemul imunitar uman.

Oamenii de știință de la Universitatea Cambridge și compania DIOSynVax au creat preparatul Sarbeco. Acesta combină caracteristicile întregii familii de coronavirusuri, permițând organismului să recunoască chiar și virusurile care încă nu există în natură.

Profesorul Jonathan Gini de la laboratorul de zoonoze virale a explicat logica dezvoltării:

„Pandemia Covid ne-a învățat cât de repede putem crea vaccinuri, dar încă folosim paradigma veche. Este vorba despre crearea unui singur vaccin care să afecteze pe toți, în funcție de relațiile lor”.

Rezultatele primelor teste clinice pe oameni

Eficacitatea metodei a fost deja verificată. În prima fază au participat 49 de voluntari sănătoși cu vârste între 18 și 50 de ani. Studiul a avut loc în Cambridge și Southampton, iar rezultatele au confirmat siguranța completă a preparatului.

Vaccinul a funcționat nu doar împotriva SARS-CoV-2, ci a protejat voluntarii chiar și de virusurile liliecilor. Acest lucru este critic pentru prevenirea noilor focare care trec de la animale la oameni.

În a doua fază a studiilor vor participa peste 200 de persoane. Acest lucru va permite confirmarea definitivă a eficacității protecției.

Vaccinare fără ac: cum funcționează

Tehnologia prevede o nouă metodă de administrare: în loc de seringi tradiționale se folosește un jet microfluidic. Este un jet subțire de lichid sub presiune foarte înaltă, care pătrunde direct în celulele pielii în fracțiuni de secundă.

Metoda are câteva avantaje:

absența durerii și a fricii de ace;

absorbție rapidă a vaccinului ADN de către celule;

minimizarea riscului de rănire a țesuturilor.

Sfârșitul medicinei reactive

În prezent, medicii acționează post factum: vaccinurile sunt create când virusul s-a răspândit deja. Profesorul Sol Faust de la Universitatea Southampton numește acest sistem ineficient, deoarece bolile evoluează mai repede decât industria farmaceutică.

„Virusuri precum gripa, coronavirusurile și grupul virusurilor Ebola evoluează constant, iar până la introducerea vaccinurilor acestea pot fi prost adaptate – actualul sistem „reactiv” de vaccinare abia ține pasul cu schimbările”, spune Faust.

El este convins că noua clasă de vaccinuri va oferi umanității un avantaj, o șansă de a depăși evoluția.

Această nouă clasă de vaccinuri universale este promițătoare. Ele protejează nu doar împotriva multor variante simultan, ci și potențial împotriva virusurilor înrudite care încă nu au apărut și nu s-au răspândit la oameni.

„Dacă vom putea dezvolta și perfecționa clinic această nouă clasă de vaccinuri înainte de izbucnirea unui focar viral, vom putea salva milioane de vieți, evita lockdown-urile și păstra economia”, a subliniat profesorul.