Cafeaua are un efect neașteptat asupra stării intestinului.

La această concluzie au ajuns cercetătorii de la University College Cork. Rezultatele studiului au fost publicate în revista Nature Communications (NatCom).

Cafeaua conține nu doar cofeină, ci și numeroase alte substanțe biologic active, inclusiv polifenoli – compuși vegetali cu proprietăți antioxidante. Oamenii de știință presupun de mult timp că aceste substanțe pot interacționa cu microbiomul intestinal, însă până acum influența lor a fost insuficient studiată.

În cercetare au participat 62 de voluntari sănătoși cu vârste între 30 și 50 de ani. Jumătate dintre aceștia consumau regulat între trei și cinci cești de cafea pe zi, iar ceilalți nu consumau deloc această băutură. Participanții au susținut teste psihologice, au oferit probe de sânge, urină și materii fecale, precum și au ținut jurnale alimentare.

Apoi iubitorilor de cafea li s-a cerut să renunțe complet la consum timp de două săptămâni. După aceasta, au fost împărțiți aleatoriu în două grupuri: unul a consumat zilnic, timp de trei săptămâni, câte patru cești de cafea solubilă obișnuită, iar celălalt – aceeași cantitate de cafea fără cofeină.

Analiza a arătat că la consumatorii obișnuiți de cafea compoziția microbiotei intestinale era diferită față de cea a persoanelor care nu consumau băutura. În special, aceștia aveau mai frecvent anumite tipuri de bacterii, inclusiv Cryptobacterium curtum și Eggerthella. La întreruperea și reluarea consumului de cafea, numărul acestor microorganisme s-a modificat, deși diversitatea generală a microbiomului a rămas stabilă.

După reintroducerea cafelei în dietă, participanții din ambele grupuri au raportat o reducere a nivelului de stres și a simptomelor de depresie. Totuși, la iubitorii de cafea obișnuită s-au observat efecte suplimentare: anxietatea și disconfortul psihologic au scăzut, iar în sânge a fost redusă concentrația unor markeri ai inflamației.

Surprinzător, rezultate bune a arătat și cafeaua fără cofeină. Participanții din acest grup au început să doarmă mai bine, au manifestat o activitate fizică mai frecventă și au obținut rezultate mai bune la testele de memorie.

De asemenea, oamenii de știință au descoperit că diferite persoane procesează în mod diferit polifenolii conținuți în cafea. Aceste diferențe au fost legate de particularitățile individuale ale microbiotei intestinale.

Potrivit cercetătorilor, în viitor studiul unor astfel de interacțiuni ar putea ajuta la elaborarea unor recomandări personalizate privind alimentația, care să țină cont de caracteristicile microbiotei fiecărei persoane.