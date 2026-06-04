Băuturile carbogazoase și mezelurile pot avea efecte nocive asupra celulelor.

Această concluzie a fost făcută de cercetătorii din Iran. Rezultatele studiului au fost publicate în revista Food & Function (F&F).

La cercetare au participat 528 de adulți voluntari. Cercetătorii au analizat obiceiurile lor alimentare și au comparat datele obținute cu indicatorii de sănătate, inclusiv circumferința taliei și nivelul trigliceridelor din sânge.

„Combinația dintre obezitatea abdominală și trigliceridele crescute este considerată un marker important al riscului cardiometabolic și este asociată cu o probabilitate crescută de dezvoltare a diabetului zaharat de tip 2, aterosclerozei și bolilor cardiovasculare”, au avertizat oamenii de știință.

Analiza a arătat că persoanele care consumau cel mai frecvent produse ultraprocesate aveau un risc de aproximativ 2,5 ori mai mare de astfel de tulburări comparativ cu cei care le consumau mai rar. O legătură deosebit de puternică a fost observată în rândul femeilor și al participanților cu exces de greutate corporală.

Produsele ultraprocesate includ dulciuri industriale, băuturi carbogazoase, chipsuri, gustări, produse din carne procesată, semipreparate și mâncăruri gata preparate. După cum notează cercetătorii, astfel de alimente conțin de obicei cantități mari de zahăr, sare, grăsimi saturate și aditivi alimentari, dar sunt sărace în fibre și alte substanțe benefice.

În plus, cercetătorii au descoperit că anumite categorii de alimente ultraprocesate, în special dulciurile și produsele de patiserie, pot slăbi protecția antioxidantă a organismului. Aceasta contribuie la intensificarea stresului oxidativ – un proces asociat cu deteriorarea celulelor, inflamația cronică și dezvoltarea multor boli legate de vârstă.