FIFA ar fi interzis suporterilor să introducă sticle din plastic pe stadioanele Cupei Mondiale 2026.

FIFA a interzis sticlele din plastic pe stadioane în timpul meciurilor Cupei Mondiale 2026 din motive de securitate, informează Reuters.

Inițial, organizatorii permiteau accesul cu sticle de plastic transparente și goale, dar ulterior au înăsprit regulile în ultimul moment. Au fost interzise și alte recipiente – pahare, doze și cutii de metal.

Motivul acestei decizii este riscul de rănire în cazul în care sticlele ar fi aruncate de pe tribune. „FIFA urmărește să protejeze sănătatea și siguranța tuturor jucătorilor, arbitrilor, suporterilor, voluntarilor și personalului. Decizia de a interzice sticlele a fost luată pentru a preveni riscul și rănirea jucătorilor și spectatorilor”, se arată într-un comunicat FIFA.

Schimbarea regulilor a stârnit nemulțumirea suporterilor din cauza temperaturilor ridicate: pe unele stadioane se așteaptă temperaturi între 26 și 28 de grade Celsius. De asemenea, au apărut întrebări privind accesul la apă potabilă în interiorul stadioanelor. Totuși, FIFA a asigurat că vor fi luate măsuri pentru a îmbunătăți condițiile.

Campionatul Mondial de fotbal se va desfășura între 11 iunie și 19 iulie în Statele Unite, Canada și Mexic. În competiție vor participa 48 de echipe naționale, în loc de cele 32 obișnuite.

Echipele și cluburile rusești au fost excluse din competițiile FIFA și UEFA în 2022, după începerea operațiunii militare în Ucraina.