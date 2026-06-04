Ziua Independenței a Republicii Moldova va fi marcată printr-o paradă militară.

Evenimentul central va fi parada militară, care va avea loc pe 27 august în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, informează ziua.md.

Potrivit programului național, denumit „Independența care ne unește. Moldova-35”, printre acțiunile preconizate se numără Gala Premiului Național, manifestări festive în Piața Marii Adunări Naționale, campanii de promovare a patrimoniului și imaginii Republicii Moldova, conferințe și expoziții tematice, Festivalul Internațional de Operă și Balet „Maria Bieșu”, Zilele Europene ale Patrimoniului și evenimente educaționale dedicate independenței Republicii Moldova.

De asemenea, în ajun de 27 august urmează să fie organizată o ședință festivă comună a Parlamentului, Președinției, Guvernului și Asociației „Parlamentul 90”, iar de 27 august, în PMAN va fi organizată și o paradă militară cu participarea efectivului, tehnicii și orchestrelor militare.

Totodată, la Palatul Republicii va fi acordată de către Maia Sandu recepția oficială cu ocazia celor 35 de ani de independență.

Amintim că o paradă militară a fost organizată și în 2021, la cea de-a 30-a aniversare a independenței R. Moldova. Atunci, la manifestări au venit președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, și foștii lideri din România și Polonia, Klaus Iohannis și Andrzej Duda.

Pentru asigurarea implementării, va fi instituit un grup de lucru interinstituțional responsabil de coordonarea și monitorizarea respectării termenelor de executare de către autoritățile vizate. Programul urmează să fie aprobat de Guvern.