5 Iunie 2026, 15:08
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Un tânăr din Cimișlia suspectat de trafic de droguri, reținut de polițiști
Un tânăr de 22 de ani din Cimișlia a fost reținut în flagrant de către oamenii legii, fiind suspectat de implicare în distribuirea de substanțe narcotice prin intermediul unui magazin online pe Telegram.
Acesta a fost oprit pe o stradă din sectorul Centru al Capitalei. Acesta avea la el 16 pachețele cu PVP (sare), pregătite pentru a fi ascunse în diverse locații.
Valoarea totală a drogurilor ridicate este estimată la aproximativ 10.000 de lei pe piața neagră.
Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore.
Investigațiile continuă.