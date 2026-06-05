Un tânăr din Cimișlia suspectat de trafic de droguri, reținut de polițiști.

Acesta a fost oprit pe o stradă din sectorul Centru al Capitalei. Acesta avea la el 16 pachețele cu PVP (sare), pregătite pentru a fi ascunse în diverse locații.

Valoarea totală a drogurilor ridicate este estimată la aproximativ 10.000 de lei pe piața neagră.

Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore.

Investigațiile continuă.