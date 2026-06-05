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5 Iunie 2026, 15:08
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Un tânăr din Cimișlia suspectat de trafic de droguri, reținut de polițiști

Un tânăr de 22 de ani din Cimișlia a fost reținut în flagrant de către oamenii legii, fiind suspectat de implicare în distribuirea de substanțe narcotice prin intermediul unui magazin online pe Telegram.

Un tânăr din Cimișlia suspectat de trafic de droguri, reținut de polițiști.
Un tânăr din Cimișlia suspectat de trafic de droguri, reținut de polițiști.

Acesta a fost oprit pe o stradă din sectorul Centru al Capitalei. Acesta avea la el 16 pachețele cu PVP (sare), pregătite pentru a fi ascunse în diverse locații.

Valoarea totală a drogurilor ridicate este estimată la aproximativ 10.000 de lei pe piața neagră.

Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore.

Investigațiile continuă.

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