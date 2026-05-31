Un bărbat din Chișinău a vândut două apartamente și a împrumutat bani pentru a oferi peste 2 milioane de lei escrocilor.

Pentru a transmite bani escrocilor, bărbatul a vândut două apartamente, a folosit economiile personale și a împrumutat bani de la rude, transmite moldova1.md.

Potrivit Poliției, persoana vătămată a transmis banii prin curier în trei tranșe în perioada 7 aprilie - 22 mai. Bărbatul a sesizat autoritățile pe 28 mai. Este cel mai mare prejudiciu înregistrat dintre cele 13 cazuri de înșelătorie telefonică raportate în ultimele 24 de ore. Suma totală a depășit 3 milioane de lei. Patru cazuri au avut loc ieri, restul fiind comise anterior, însă victimele au sesizat Poliția abia acum. Al doilea prejudiciu ca mărime – 780.000 de lei – a fost înregistrat la Cahul. Acolo escrocii au folosit aceeași schemă.

Potrivit Poliției, infractorii se prezintă cel mai des ca angajați ai Băncii Naționale sau ai băncilor comerciale, ori propun investiții prin platforme fictive. În multe cazuri, victimele sunt convinse să retragă numerar, să transmită banii unor curieri sau să lase pachetele în locații indicate de infractori.

Oamenii legii avertizează și despre un nou val de mesaje de tip phishing cu presupuse amenzi neachitate. Într-o singură zi, au fost documentate două cazuri în care victimele au primit mesaje false, au accesat linkuri suspecte și li s-a cerut achitarea unor presupuse amenzi generate de camerele de monitorizare a traficului.

Totodată, Poliția menționează că, datorită vigilenței cetățenilor, în ultimele 24 de ore au fost prevenite 475 de tentative de fraudă.

Oamenii legii îndeamnă cetățenii să nu transmită bani persoanelor necunoscute, să nu acceseze linkuri suspecte și să verifice orice informație primită prin telefon sau mesaje. În caz de suspiciune de înșelătorie, este recomandat să se adreseze imediat Poliției.