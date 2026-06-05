5 Iunie 2026, 11:48
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Tânăr din Ialoveni, reținut după ce a fost condamnat pentru escrocherii
Polițiștii din Ialoveni au reținut un tânăr de 24 de ani din satul Ruseștii Noi, condamnat la 4 ani de închisoare cu executare pentru escrocherie comisă în raionul Râșcani.
Sentința a fost pronunțată la 29 aprilie de Judecătoria Drochia. Bărbatul era deja anunțat în căutare și de Inspectoratele de poliție din Ialoveni, Buiucani și Criuleni, fiind vizat în mai multe cauze penale, transmite pulsmedia.md.
După reținere, acesta a fost predat Inspectoratului din Râșcani, pentru executarea pedepsei și continuarea procedurilor legale.