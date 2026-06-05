Tânăr din Ialoveni, reținut după ce a fost condamnat pentru escrocherii.

Sentința a fost pronunțată la 29 aprilie de Judecătoria Drochia. Bărbatul era deja anunțat în căutare și de Inspectoratele de poliție din Ialoveni, Buiucani și Criuleni, fiind vizat în mai multe cauze penale, transmite pulsmedia.md.

După reținere, acesta a fost predat Inspectoratului din Râșcani, pentru executarea pedepsei și continuarea procedurilor legale.