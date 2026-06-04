Scandalul cu împușcături de la IP Centru: Fostul adjunct, angajat acum polițist la Ungheni.

Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, a declarat pentru TV8 că în cadrul anchetei, s-a stabilit că Sergiu Muruz nu ar fi fost responsabil de comportamentul subalternului care a tras din arma personală. Potrivit acestuia, atât șeful inspectoratului, cât și adjunctul nu au fost demiși atunci, ci ar fi părăsit funcțiile de conducere prin cerere personală.

Despre revenirea în sistem a fostului adjunct al Inspectoratului de Poliție Centru, Sergiu Muruz, s-a aflat recent, odată cu publicarea declarației sale de avere și interese. În document se arată că, după plecarea din funcția de conducere din capitală, pe 11 mai curent, acesta s-a angajat ca ofițer superior de sector în cadrul Inspectoratului de Poliție Ungheni.

După noaptea de 19 decembrie 2025, când în interiorul Inspectoratului de Poliție Centru, unul dintre angajați a împușcat de mai multe ori din arma personală, deținută legal, poliția anunța că pe caz a fost inițiată o anchetă de serviciu disciplinară, și că:

„În urma incidentului, au fost eliberați din cadrul Poliției - polițistul vizat, dar și conducerea Inspectoratului de Poliție Centru (șeful și șeful adjunct).”

Jurnaliștii au încercat să obțină un comentariu de la Sergiu Muruz, însă acesta nu a răspuns mesajelor.

Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, a precizat însă că atunci, a fost concediat doar polițistul din arma căruia s-au tras focurile în interiorul inspectoratului, în timp ce șeful și adjunctul au părăsit funcțiile la cerere.

Totodată, potrivit lui Cernăuțeanu, ancheta a stabilit că fostul adjunct nu se afla într-o relație directă de subordonare cu angajatul vizat, iar reîncadrarea sa în alt inspectorat nu reprezintă o încălcare a legislației.