Sancțiuni mai aspre pentru folosirea ilegală a datelor personale.

Instituția a emis o atenționare în contextul creșterii numărului de cazuri în care informații personale ajung în posesia unor persoane neautorizate și sunt folosite în diverse scheme infracționale, transmite noi.md.

Potrivit CNPDCP, datele precum IDNP-ul, adresa de domiciliu, numărul de telefon sau alte informații care permit identificarea unei persoane sunt obținute prin diferite metode. Printre acestea se numără apelurile telefonice frauduloase, mesajele înșelătoare, colectarea informațiilor publicate pe rețelele de socializare și accesarea neautorizată a unor baze de date.

Instituția subliniază că utilizarea datelor cu caracter personal fără un temei legal, în scopuri care pot prejudicia drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor, constituie o încălcare a legislației din domeniul protecției datelor cu caracter personal.

În funcție de gravitatea faptelor, persoanele responsabile pot fi trase la răspundere conform prevederilor legale. CNPDCP solicită tuturor celor care dețin sau au acces la astfel de informații să manifeste responsabilitate maximă în procesarea acestora și să evite orice utilizare ilegală sau abuzivă.

Totodată, autoritatea informează că datele obținute și deținute ilegal trebuie șterse sau distruse pentru a preveni folosirea lor neconformă.

Autoritatea amintește că, începând cu 23 august 2026, va intra în vigoare noua Lege privind protecția datelor cu caracter personal nr. 195/2024. Documentul prevede sancțiuni mai stricte și amenzi semnificativ mai mari pentru încălcarea regulilor de prelucrare a datelor.

CNPDCP accentuează că respectarea dreptului la viață privată și protecția datelor personale reprezintă obligații esențiale pentru securitatea și demnitatea fiecărui cetățean.