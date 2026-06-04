Restart în educație: În școli va fi redusă birocrația și va fi consolidat sprijinul.

Potrivit ministrului, reforma presupune o administrare școlară mai coerentă, cu investiții mai mari, decizii mai clare și soluții aplicate mai rapid acolo unde problemele sunt evidente, transmite rupor.md.

Instituțiile de învățământ vor beneficia de autonomie extinsă, iar nivelul birocrației va fi redus. De asemenea, este prevăzută consolidarea sprijinului profesional pentru directorii de școli și îmbunătățirea mecanismelor de management.

O atenție deosebită este acordată integrării copiilor cu cerințe educaționale speciale, combaterii plăților informale și depolitizării instituțiilor de învățământ.

În plus, reforma prevede îmbunătățirea statutului și a sistemului de salarizare a angajaților structurilor teritoriale din sistemul educațional.