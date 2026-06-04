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rupor.md logorupor
4 Iunie 2026, 11:45
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Proiect-pilot al ASP: Instructorii auto vor putea fi prezenți la examenul practic pentru permis

Candidații care susțin proba practică pentru obținerea permisului de conducere la categoria B vor putea solicita prezența instructorului auto în timpul examenului.

Proiect-pilot al ASP: Instructorii auto vor putea fi prezenți la examenul practic pentru permis.
Proiect-pilot al ASP: Instructorii auto vor putea fi prezenți la examenul practic pentru permis.

Proiectul-pilot corespunzător a fost lansat de Agenția Servicii Publice (ASP), transmite rupor.md.

Conform noilor reguli, la cererea candidatului, instructorul auto din cadrul unității de instruire unde acesta a urmat cursurile poate participa la proba practică a examenului. În cadrul testării, instructorul va ocupa locul din față, în dreapta candidatului, iar examinatorul ASP va evalua aptitudinile candidatului de pe bancheta din spate pe întreaga durată a probei.

ASP precizează că participarea instructorului este opțională și are loc exclusiv la solicitarea persoanei examinate.

Totodată, instructorul nu va putea oferi indicații candidatului, nu îl va putea ajuta în timpul examenului și nu va avea dreptul să influențeze procesul de evaluare sau rezultatul final al testării. Acesta va putea interveni doar în situațiile care prezintă un pericol pentru siguranța traficului rutier.

Instituția subliniază că examinatorul ASP rămâne singura persoană responsabilă de evaluarea aptitudinilor candidatului și de acordarea calificativului „admis” sau „respins”. Proiectul-pilot va fi implementat până la data de 1 septembrie 2026.

Sursă
rupor.md logorupor
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