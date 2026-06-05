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logos.press.md logologos
5 Iunie 2026, 07:27
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Podurile de pe Nistru vor fi inspectate. Chișinăul cere să nu fie create obstacole

Administrația de Stat a Drumurilor din Republica Moldova planifică, în lunile iunie și iulie ale acestui an, să efectueze o inspecție tehnică detaliată a podurilor situate pe râul Nistru.

Podurile de pe Nistru vor fi inspectate. Chișinăul cere să nu fie create obstacole.
Podurile de pe Nistru vor fi inspectate. Chișinăul cere să nu fie create obstacole.

Scopul acestor măsuri este evaluarea stării actuale a infrastructurii rutiere și planificarea lucrărilor de reparație necesare pentru asigurarea siguranței traficului rutier, scrie logos-pres.md.

Acest subiect a fost pus în discuție în cadrul Comisiei Unificate de Control (CUC) în timpul ședinței care a avut loc ieri, 4 iunie 2026, în orașul Bender. Delegația Republicii Moldova a notificat oficial participanții la procesul de monitorizare a Zonei de Securitate despre începerea procedurilor tehnice și a lansat o cerință fermă de a nu împiedica în niciun fel activitatea specialiștilor la fața locului.

În cadrul aceleiași ședințe, delegația Chișinăului a insistat din nou asupra eliminării restricțiilor care afectează libera circulație a cetățenilor pe drumurile publice din Zona de Securitate. De asemenea, a fost subliniată necesitatea asigurării accesului neîngrădit al reprezentanților mass-media de pe malul drept al Nistrului la ședințele Comisiei, ceea ce este extrem de important pentru o reflectare corectă și transparentă a activității acestui organ.

Pe lângă discuțiile privind libertatea de mișcare și accesul presei, ordinea de zi a întâlnirii de la Bender a inclus aprobarea numirii a doi noi observatori militari din partea Republicii Moldova, care vor completa grupul responsabil cu menținerea stabilității în regiune.

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