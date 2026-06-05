Podurile de pe Nistru vor fi inspectate. Chișinăul cere să nu fie create obstacole.

Scopul acestor măsuri este evaluarea stării actuale a infrastructurii rutiere și planificarea lucrărilor de reparație necesare pentru asigurarea siguranței traficului rutier, scrie logos-pres.md.

Acest subiect a fost pus în discuție în cadrul Comisiei Unificate de Control (CUC) în timpul ședinței care a avut loc ieri, 4 iunie 2026, în orașul Bender. Delegația Republicii Moldova a notificat oficial participanții la procesul de monitorizare a Zonei de Securitate despre începerea procedurilor tehnice și a lansat o cerință fermă de a nu împiedica în niciun fel activitatea specialiștilor la fața locului.

În cadrul aceleiași ședințe, delegația Chișinăului a insistat din nou asupra eliminării restricțiilor care afectează libera circulație a cetățenilor pe drumurile publice din Zona de Securitate. De asemenea, a fost subliniată necesitatea asigurării accesului neîngrădit al reprezentanților mass-media de pe malul drept al Nistrului la ședințele Comisiei, ceea ce este extrem de important pentru o reflectare corectă și transparentă a activității acestui organ.

Pe lângă discuțiile privind libertatea de mișcare și accesul presei, ordinea de zi a întâlnirii de la Bender a inclus aprobarea numirii a doi noi observatori militari din partea Republicii Moldova, care vor completa grupul responsabil cu menținerea stabilității în regiune.