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rupor.md logorupor
5 Iunie 2026, 12:38
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Pistoale și muniție nedeclarate, depistate în bagajele a doi pasageri la granița R. Moldova

Angajații Serviciului Vamal și ai IGPF au oprit două tentative de introducere ilegală a armelor în țară. Cetățenii au încercat să transporte pe ascuns pistoale pneumatice și muniția aferentă prin PTF Leușeni și PTF Palanca.

Pistoale și muniție nedeclarate, depistate în bagajele a doi pasageri la granița R. Moldova.
Pistoale și muniție nedeclarate, depistate în bagajele a doi pasageri la granița R. Moldova.

Primul caz a avut loc la punctul de control Leușeni, în timpul verificării unui autobuz de linie care circula din Praga spre Chișinău. În timpul scanării bagajelor, inspectorii au observat conținut suspect într-o geantă a unuia dintre pasageri. La control, au fost descoperite un pistol pneumatic, spray-uri cu dioxid de carbon și cartușe care nu fuseseră declarate. Obiectele aparțineau unui bărbat de 34 de ani cu dublă cetățenie moldovenească și română, transmite rupor.md.

Al doilea caz a fost înregistrat la punctul de control Palanca. Vameșii moldoveni, împreună cu colegii ucraineni, au oprit pentru verificări detaliate un automobil Volkswagen Tiguan care intra dinspre Ucraina, condus de un străin în vârstă de 50 de ani. În interiorul mașinii, printre obiectele personale ale șoferului, inspectorii au găsit un alt pistol pneumatic și șapte cartușe de calibru 4 mm.

Obiectele au fost confiscate și trimise spre confiscare, iar în ambele cazuri se desfășoară anchete.

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