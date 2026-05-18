18 Mai 2026, 17:29
9 981
Petkov s-a adresat Procuraturii Generale din cauza calității apei potabile din Bălți

Primarul Bălți, Alexandr Petkov, a anunțat că s-a adresat oficial Procuraturii Generale cu solicitarea de a oferi o evaluare juridică a situației privind calitatea apei potabile în oraș.

Petkov a făcut o sesizare la Procuratura Generală din cauza calității apei potabile din Bălți.
Petkov a făcut o sesizare la Procuratura Generală din cauza calității apei potabile din Bălți.

Potrivit lui Petkov, motivul au fost numeroasele plângeri ale locuitorilor și rezultatele analizelor de laborator ale apei potabile. El a declarat că nu este vorba despre o defecțiune tehnică, ci despre sănătatea oamenilor și siguranța locuitorilor orașului, transmite rupor.md.

„Nu voi permite nimănui să pună în pericol sănătatea locuitorilor din Bălți”, a scris Petkov.

Potrivit acestuia, locuitorii s-au plâns în masă de mirosul neplăcut al apei. Analizele de laborator, susține primarul, au confirmat abateri inacceptabile de la normele sanitare.

Petkov a cerut să fie stabilite toate circumstanțele incidentului și să se ofere o evaluare juridică acțiunilor sau inacțiunilor persoanelor responsabile.

De asemenea, a solicitat procuraturii să tragă la răspundere penală vinovații, dacă există temeiuri legale.

