Petkov s-a adresat Procuraturii Generale din cauza calității apei potabile din Bălți

Potrivit lui Petkov, motivul au fost numeroasele plângeri ale locuitorilor și rezultatele analizelor de laborator ale apei potabile. El a declarat că nu este vorba despre o defecțiune tehnică, ci despre sănătatea oamenilor și siguranța locuitorilor orașului, transmite rupor.md.

„Nu voi permite nimănui să pună în pericol sănătatea locuitorilor din Bălți”, a scris Petkov.

Potrivit acestuia, locuitorii s-au plâns în masă de mirosul neplăcut al apei. Analizele de laborator, susține primarul, au confirmat abateri inacceptabile de la normele sanitare.

Petkov a cerut să fie stabilite toate circumstanțele incidentului și să se ofere o evaluare juridică acțiunilor sau inacțiunilor persoanelor responsabile.

De asemenea, a solicitat procuraturii să tragă la răspundere penală vinovații, dacă există temeiuri legale.