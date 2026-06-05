Peste 90 de pensionari au primit diplome în Moldova.

Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, programul oferă persoanelor în vârstă oportunitatea de a-și dezvolta abilități digitale și sociale, precum și de a participa la activități educaționale pe tot parcursul vieții, transmite rupor.md.

Promoția 2025–2026 a urmat cursuri educaționale și programe de dezvoltare personală, orientate spre susținerea îmbătrânirii active și sănătoase.

Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat că persoanele în vârstă joacă un rol important în societate și trebuie să aibă oportunități de a rămâne active și implicate în viața comunității. Potrivit ei, Universitatea Vârstei a Treia demonstrează că dorința de a învăța nu are vârstă.

În cei trei ani de activitate, programul a reunit peste 400 de persoane în vârstă din Chișinău, Bălți și Căușeni. Autoritățile subliniază că inițiativa contribuie la integrarea socială a persoanelor în vârstă și le ajută să se adapteze la schimbările tehnologice și sociale.