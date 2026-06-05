theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
5 Iunie 2026, 14:03
7 020
Copiază linkul
Link copiat

Peste 90 de pensionari au primit diplome în Moldova

Peste 90 de persoane în vârstă au absolvit Universitatea Vârstei a Treia în cadrul unei ceremonii festive organizate la Universitatea de Stat din Moldova.

Peste 90 de pensionari au primit diplome în Moldova.
Peste 90 de pensionari au primit diplome în Moldova.

Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, programul oferă persoanelor în vârstă oportunitatea de a-și dezvolta abilități digitale și sociale, precum și de a participa la activități educaționale pe tot parcursul vieții, transmite rupor.md.

Promoția 2025–2026 a urmat cursuri educaționale și programe de dezvoltare personală, orientate spre susținerea îmbătrânirii active și sănătoase.

Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat că persoanele în vârstă joacă un rol important în societate și trebuie să aibă oportunități de a rămâne active și implicate în viața comunității. Potrivit ei, Universitatea Vârstei a Treia demonstrează că dorința de a învăța nu are vârstă.

În cei trei ani de activitate, programul a reunit peste 400 de persoane în vârstă din Chișinău, Bălți și Căușeni. Autoritățile subliniază că inițiativa contribuie la integrarea socială a persoanelor în vârstă și le ajută să se adapteze la schimbările tehnologice și sociale.

Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici