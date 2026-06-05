Patru absolvenți de liceu vor susține doar o singură probă în sesiunea de bacalaureat

Ministerul Educației le-a acordat automat note maxime la celelalte discipline pentru rezultatele obținute la olimpiade republicane și pentru promovarea examenelor internaționale.

Conform regulilor examenului național de bacalaureat, absolvenții pot fi scutiți de susținerea examenelor cu acordarea automată a notei „10”, dacă își confirmă nivelul înalt de cunoștințe prin documente oficiale. Nota maximă este acordată anticipat pentru stăpânirea limbilor străine și a tehnologiilor informatice la nivel internațional, pentru abilități excelente de comunicare în limba română, precum și pentru locuri premiate la olimpiadele școlare republicane sau internaționale. În sesiunea curentă de examene, patru absolvenți din Chișinău și satul Cojușna au reușit să fie scutiți de trei examene din patru, confirmându-și cunoștințele cu diplome și certificate Cambridge, DALF și Certiport, scrie rupor.md.

În plus, în baza aceleiași certificări și a succeselor la olimpiade, alți 28 de absolvenți ai liceelor au primit automat câte trei note de zece, iar 999 de elevi — câte două note maxime. Aceste rezultate confirmă nivelul înalt de pregătire al liceenilor și le permit să reducă volumul examenelor la sfârșitul anului școlar.

Numărul total al elevilor care au beneficiat de dreptul la note maxime anticipate în 2026 se ridică la mii. Potrivit datelor instituției de profil, la examenul de limbă străină nota automată „10” (zece) a fost acordată pentru 3.791 de elevi, la proba de informatică — 1.136 de absolvenți, iar la limba și literatura română pentru instituțiile cu altă limbă de predare nota maximă anticipată a fost acordată pentru 115 elevi din clasele superioare.