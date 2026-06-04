Parlamentul a ratificat acordurile privind alocarea a 60 milioane de euro pentru modernizarea irigațiilor.

Moldova va primi un credit de 45 milioane euro și un grant de 15 milioane euro. Fondurile vor fi alocate proiectului iDRIP, care are scopul de a extinde accesul fermierilor la servicii moderne de irigații, transmite rupor.md.

Proiectul prevede restaurarea a două sisteme centralizate de irigare. În zona Criulenii de Sus, lucrările vor acoperi 1.276 hectare, iar accesul la apă ar urma să beneficieze aproximativ 300 de proprietari de terenuri agricole.

De asemenea, va fi modernizat și sistemul din Călinești. Suprafața acestuia este de 1.794 hectare, iar serviciile de irigare vor putea fi utilizate de circa 65 de proprietari de terenuri.

Autoritățile estimează că, după reparații, suprafața terenurilor irigate va crește cu cel puțin 3.000 de hectare. Se așteaptă ca productivitatea agriculturii pe aceste suprafețe să crească cu aproximativ 50% comparativ cu media ultimilor 10 ani.

În plus, proiectul ar urma să creeze circa 300 de noi locuri de muncă.

Acordurile cu Agenția Franceză de Dezvoltare au fost semnate pe 14 mai. Anterior, proiectele de lege pentru ratificarea acestora au fost aprobate de Guvern, după care documentele au fost transmise Parlamentului.