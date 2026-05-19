Orlov: 18 țări nu au acordat niciun punct României. Juriile lor sunt, de asemenea, incompetente?.

„Sunt acel membru al juriului național al Republicii Moldova care a jurizat finala concursului Eurovision 2026. TRM mi-a propus să fac parte din juriul concursului. Înainte de începerea jurizării, am fost informați despre regulile pe care suntem obligați să le respectăm cu strictețe. Vă rog să fiți atenți și să citiți unul dintre punctele regulamentului: „NU ESTE PERMIS SĂ ACORZI PRIORITATE UNUI PARTICIPANT PE CRITERII NAȚIONALE”.

„Nu vreau și nu pot încălca regulile. Nu sunt politician, nici geostrateg și nu evaluez artiștii după naționalitate, gen sau alte criterii, deoarece acest lucru este strict interzis de regulamentul concursului. În ceea ce privește competențele mele: am absolvit 7 ani de școală muzicală (Liceul „Gogol”), 4 ani de colegiu muzical la clasa de chitară și 5 ani de studii superioare muzicale la clasa de canto. În total, am dedicat 16 ani din viața mea exclusiv educației. În total, activez în industria muzicală de 22 de ani”, a scris Orlov.

„18 țări nu au acordat niciun punct României, iar alte 6 țări au oferit mai puțin de 3 puncte - juriile lor sunt, de asemenea, incompetente? În ceea ce privește faptul că nu cunosc limba română: înțeleg limba română, deoarece m-am născut și am crescut la Chișinău într-o familie rusofonă - așa s-a întâmplat din punct de vedere istoric. Nu eu mi-am ales limba sau familia. Sunt insultat și umilit, iar din această cauză suferă și familia mea. Sunt tatăl mai multor copii. Și toate acestea pentru faptul că am votat imparțial? Eu nu reprezint opinia întregului popor moldovenesc - pentru asta există votul publicului. Juriul trebuie să fie imparțial, altfel nu își are rostul. Trăim într-o țară civilizată, în care nu ar trebui să fie considerat normal să îți susții punctul de vedere insultând onoarea și demnitatea oponentului. Mulțumesc tuturor celor care mă susțin. Iar pe cei care mă condamnă îi rog să reflecteze”, a declarat Orlov.

Reamintim că după anunțarea rezultatelor finale ale concursului „Eurovision 2026”, pe Internet a izbucnit un val de indignare. Juriul din Republica Moldova a acordat interpretei române doar trei puncte. Reacțiile dure au venit de la internauți, jurnaliști, lideri de opinie, politicieni și demnitari de stat.