O ucraineancă, reținută pentru transferul bărbaților în Moldova contra sumei de 16.000 de dolari.

Și-a evaluat serviciile la 16.000 de dolari de persoană, iar paralel cu aceasta a organizat în propria casă un laborator de droguri, transmite rupor.md.

Forțele de ordine din regiunea Hmelnițk au demascat o schemă care prevedea transportarea „clienților” până la granițele regiunilor Odesa sau Cernăuți. Conform planului organizatoarei, bărbații erau duși în sudul Ucrainei cu un automobil special cumpărat, după care trebuiau să traverseze pe jos sau cu transportul granița de stat cu Moldova, în afara punctelor de control și a vămii.

Infractoarea a fost reținută în flagrant în momentul în care primea suma integrală de 16.000 de dolari. La percheziția din locuința ei au fost găsite nu doar dovezi ale organizării „coridorului verde”, ci și un laborator profesional pentru cultivarea cânepii prin metoda hidroponică, dotat cu sisteme automate de irigare și iluminare ultravioletă. Poliția a ridicat echipamentele de laborator, cannabisul pregătit și o sumă mare de bani în numerar — circa 45.000 de dolari și peste 2.000 de euro.

Reținutei i s-au adus acuzații conform a patru articole din Codul Penal al Ucrainei, inclusiv pentru organizarea traficului ilegal de persoane peste graniță și cultivarea ilegală a plantelor cu conținut de droguri. Ea riscă până la nouă ani de închisoare cu confiscarea bunurilor. Ancheta stabilește în prezent posibili complici care au ajutat femeia cu logistica în zonele de frontieră cu Moldova.