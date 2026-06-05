O ucraineancă, reținută după ce trimitea femei la Chișinău pentru a presta servicii intime.

Potrivit Procuraturii Regionale Lvov, uneia dintre victime i s-a acordat ajutor direct în timpul călătoriei sale în Moldova, scrie rupor.md.

Conform anchetei, activitatea ilegală a fost organizată de o femeie de 32 de ani din regiunea Jîtomir (orașul Berdicev). Inițial, aceasta a creat o rețea de bordeluri în apartamente închiriate din centrul Lvovului. Ulterior, suspecta și-a extins afacerea și a început să trimită femei peste hotare – principalele destinații fiind Polonia și Moldova. La recrutare, li se promitea un venit ridicat (până la 150 de euro pe oră) și li se asigura că în străinătate nu vor fi expuse deportării sau răspunderii penale. Organizatoarea se ocupa integral de logistică: cumpăra bilete pentru autobuze internaționale și le oferea femeilor instrucțiuni detaliate înainte de plecare.

Unul dintre cazurile documentate a fost direct legat de o călătorie la Chișinău. În primăvara acestui an, suspecta a profitat de situația vulnerabilă a uneia dintre femei și a convins-o să plece la muncă în capitala Moldovei. În mai, victima a plecat din Lvov spre Chișinău, însă nu a ajuns la destinație, deoarece forțele de ordine au reținut organizatoarea schemei și au dejucat trimiterea, prevenind exploatarea.

În prezent, femeii reținute i s-a adus oficial învinuirea pentru proxenetism și trafic de persoane cu utilizarea stării vulnerabile a victimelor. Ancheta continuă sub supravegherea procuraturii regionale.