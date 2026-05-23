O condamnată în dosarul Colectiv își ispășește pedeapsa într-o închisoare din Moldova.

A fost recunoscută vinovată în România pentru că știa despre funcționarea clubului fără autorizație de securitate la incendiu, dar nu a luat măsuri. Despre aceasta a anunțat Ministerul Justiției din România, transmite rupor.md.

Radu a fost dată în urmărire internațională pentru executarea pedepsei. În România, ea a fost condamnată la 8 ani și 8 luni de închisoare pentru abuz în serviciu și uzurparea funcției. După ce a fost găsită în Moldova, România a cerut Chișinăului să preia executarea pedepsei. Acest lucru a fost necesar deoarece Moldova nu extrădează propriii cetățeni altor state.

Instanțele moldovenești au recunoscut sentința românească, dar au adaptat pedeapsa conform legislației Republicii Moldova. În rezultat, Radu execută o pedeapsă de 6 ani de închisoare.

Radu a lucrat inspector pentru prevenirea situațiilor de urgență în București. Instanța a stabilit că ea știa despre funcționarea clubului Colectiv fără autorizație de securitate la incendiu, dar i-a permis să continue activitatea și nu a luat măsuri pentru aducerea situației în legalitate.

În materialele dosarului se mai menționează că Radu, împreună cu un alt inculpat, întocmea documente pentru club privind securitatea la incendiu și efectua instruirea angajaților, deși astfel de acțiuni nu făceau parte din atribuțiile sale de serviciu.

Inițial, Judecătoria Chișinău, sectorul Ciocana, a recunoscut sentința și a stabilit pedeapsa de 8 ani și 8 luni. Ulterior, apărarea a contestat această decizie. În iulie 2025, Curtea de Apel a modificat parțial hotărârea, excluzând un episod din cauza prescripției. A rămas în vigoare partea principală a pedepsei pentru abuz în serviciu, respectiv 6 ani de închisoare.

În ianuarie 2026, apărarea a încercat să obțină revizuirea dosarului, însă Curtea de Apel a respins cererea. Instanța a menționat că nu au fost prezentate circumstanțe noi, iar argumentele apărării au fost deja examinate anterior.

Incendiul din clubul Colectiv a avut loc pe 30 octombrie 2015, în timpul unui concert în București. Focul a izbucnit după utilizarea de artificii în interiorul localului. Tragedia a devenit una dintre cele mai mediatizate din România și a dus la proteste masive, în urma cărora guvernul lui Victor Ponta a demisionat.

În dosarul Colectiv au fost condamnați nu doar angajați ai serviciului de pompieri, ci și proprietarii clubului, fostul primar al sectorului 4 din București, Cristian Popescu Piedone, precum și reprezentanți ai companiei care a organizat spectacolul pirotehnic.