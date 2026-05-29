NARE: Comparativ cu vârful din aprilie, prețul motorinei a scăzut cu 6,58 lei pe litru

Motivul a fost scăderea bruscă a cotațiilor mondiale la petrol după informațiile despre un posibil acord între SUA și Iran privind extinderea armistițiului și asigurarea navigației libere prin Strâmtoarea Ormuz.

Prețul petrolului marca Brent Crude a scăzut sub 92 de dolari pe baril, ceea ce reprezintă una dintre cele mai mari reduceri din ultimele luni. În același timp, au scăzut și cotațiile Platts pentru benzină și motorină.

Așa cum Moldova depinde în totalitate de importul de produse petroliere, aceste schimbări se reflectă direct pe piața internă.

Comparativ cu vârful din aprilie, prețul motorinei a scăzut deja cu 6,58 lei pe litru.

Pentru perioada 30 mai - 2 iunie, ANRE a stabilit următoarele prețuri maxime: benzină — 30,67 lei pe litru (minus 24 de bani), motorină — 28,40 lei pe litru (minus 27 de bani).