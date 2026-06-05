Moldoveanul înrolat forțat în Ucraina: MAE investighează informațiile privind presupusul deces al acestuia.

După apariția în spațiul public a unor informații privind presupusul său deces, Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a anunțat că s-a autosesizat și a solicitat oficial autorităților ucrainene să confirme sau să infirme informațiile, informează unimedia.info.

Potrivit documentului, este vorba despre un soldat în vârstă de 43 de ani, mobilizat la 15 aprilie 2026. Acesta activa ca mitralior într-o unitate militară ucraineană și este dat dispărut din 20 mai 2026, după o misiune desfășurată în apropierea localității Lîpivka, din raionul Kramatorsk, regiunea Donețk.

În document, polițiștii solicită Biroului Regional de Medicină Legală din Harkov informații privind eventuale persoane sau cadavre neidentificate care ar putea corespunde semnalmentelor militarului dispărut.

Conform fișei de identificare, bărbatul are aproximativ 1,70 metri înălțime, constituție medie, față ovală, nas drept, păr și barbă cărunte, iar grupa sanguină este 4 pozitiv (AB+).

Autoritățile ucrainene continuă investigațiile pentru stabilirea soartei militarului și identificarea acestuia.

La rândul său, Ministerul Afacerilor Externe a informat că, în urma apariției pe un canal de Telegram a unor informații provenite din surse nedemne de încredere, referitoare la presupusul deces, pe teritoriul Ucrainei, al cetățeanului Vasile Ucrainciuc, persoană care deține și cetățenia ucraineană, Ambasada Republicii Moldova la Kiev s-a autosesizat și a inițiat verificările necesare.

„În acest context, a fost transmisă, în regim de urgență, o Notă Verbală către Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei, prin care s-a solicitat verificarea și confirmarea sau infirmarea informațiilor apărute în spațiul public privind decesul persoanei vizate. Ministerul Afacerilor Externe continuă demersurile de clarificare a situației, în limitele competențelor sale și în conformitate cu cadrul juridic aplicabil, inclusiv prin menținerea dialogului cu autoritățile ucrainene competente. Până la finalizarea verificărilor, Ministerul recomandă tratarea cu prudență a informațiilor neconfirmate care circulă în spațiul public”, menționează responsabilii de la MAE.

Reamintim că la 15 aprilie 2026, deputatul Vasile Costiuc a anunțat pe rețelele sociale că locuitorul din Briceni, Vasile Ucrainciuc, a fost reținut de autoritățile ucrainene în timp ce se întorcea acasă și ulterior mobilizat în armată. Atunci deputatul a făcut apel către președinte și autoritățile Moldovei să sprijine revenirea bărbatului acasă.