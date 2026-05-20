Minora care ar fi căzut de la etajul unui bloc din Chișinău s-ar fi sinucis din cauza bullyingului.

Aceasta ar fi sugerat că tânăra s-ar fi sinucis din cauza bullyingului.

„A sărit de la etaj…din cauza presiuniii copiilor, presiunii din societate, copii mai zic că foarte mult o bârfeau, o luau peste picior”, asta a aflat Svetlana de la fiica sa și anturajul lor”, a povestit Svetlana Nichitina, redând ceea ce a aflat de la fiica sa, transmite realitatea.md, cu referire la cancan.md.

Totodată, Nichita a mai adăugat că adolescenta ar fi dezvăluit planul său, dar era prea târziu ca fratele său să poată interveni.

„Fetița s-a închis în cameră, cuiva i-a transmis informația că vrea să facă acest lucru și i s-a spus fratelui său ca să aibă grijă de sora, dar ușa era închisă”, a povestit ea.

Amintim că tragedia s-a produs în noaptea de 18 mai, în jurul orei 23:00, pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt din sectorul Centru al Capitalei. Medicul legist nu a depistat alte semne vizibile de moarte violentă, cu excepția traumatismelor specifice căderii de la înălțime.