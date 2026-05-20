Minora care ar fi căzut de la etajul unui bloc din Chișinău s-ar fi sinucis din cauza bullyingului
Adolescenta de 15 ani, care a decedat luni seara, 18 mai, după ce ar fi căzut de la etajul superior al unui bloc locativ din municipiul Chișinău, ar fi fost una dintre prietenele fiicei Svetlana Nichitina.
Aceasta ar fi sugerat că tânăra s-ar fi sinucis din cauza bullyingului.
„A sărit de la etaj…din cauza presiuniii copiilor, presiunii din societate, copii mai zic că foarte mult o bârfeau, o luau peste picior”, asta a aflat Svetlana de la fiica sa și anturajul lor”, a povestit Svetlana Nichitina, redând ceea ce a aflat de la fiica sa, transmite realitatea.md, cu referire la cancan.md.
Totodată, Nichita a mai adăugat că adolescenta ar fi dezvăluit planul său, dar era prea târziu ca fratele său să poată interveni.
„Fetița s-a închis în cameră, cuiva i-a transmis informația că vrea să facă acest lucru și i s-a spus fratelui său ca să aibă grijă de sora, dar ușa era închisă”, a povestit ea.
Amintim că tragedia s-a produs în noaptea de 18 mai, în jurul orei 23:00, pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt din sectorul Centru al Capitalei. Medicul legist nu a depistat alte semne vizibile de moarte violentă, cu excepția traumatismelor specifice căderii de la înălțime.