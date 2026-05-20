theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
realitatea.md logorealitatea
20 Mai 2026, 10:24
44 207
Copiază linkul
Link copiat

Minora care ar fi căzut de la etajul unui bloc din Chișinău s-ar fi sinucis din cauza bullyingului

Adolescenta de 15 ani, care a decedat luni seara, 18 mai, după ce ar fi căzut de la etajul superior al unui bloc locativ din municipiul Chișinău, ar fi fost una dintre prietenele fiicei Svetlana Nichitina.

Minora care ar fi căzut de la etajul unui bloc din Chișinău s-ar fi sinucis din cauza bullyingului.
Minora care ar fi căzut de la etajul unui bloc din Chișinău s-ar fi sinucis din cauza bullyingului.

 Aceasta ar fi sugerat că tânăra s-ar fi sinucis din cauza bullyingului.

„A sărit de la etaj…din cauza presiuniii copiilor, presiunii din societate, copii mai zic că foarte mult o bârfeau, o luau peste picior”, asta a aflat Svetlana de la fiica sa și anturajul lor”, a povestit Svetlana Nichitina, redând ceea ce a aflat de la fiica sa, transmite realitatea.md, cu referire la cancan.md

Totodată, Nichita a mai adăugat că adolescenta ar fi dezvăluit planul său, dar era prea târziu ca fratele său să poată interveni.

„Fetița s-a închis în cameră, cuiva i-a transmis informația că vrea să facă acest lucru și i s-a spus fratelui său ca să aibă grijă de sora, dar ușa era închisă”, a povestit ea.

Amintim că tragedia s-a produs în noaptea de 18 mai, în jurul orei 23:00, pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt din sectorul Centru al Capitalei. Medicul legist nu a depistat alte semne vizibile de moarte violentă, cu excepția traumatismelor specifice căderii de la înălțime.

Sursă
realitatea.md logorealitatea
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici