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rupor.md logorupor
5 Iunie 2026, 08:42
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Marian: Majorarea TVA ar putea fi însoțită de compensații suplimentare pentru populație

Președintele Comisiei pentru economie, Radu Marian, susține că o eventuală majorare a cotei TVA pentru resursele energetice sau unificarea TVA în agricultură ar putea fi însoțită de compensații suplimentare pentru populație.

Marian: Majorarea TVA ar putea fi însoțită de compensații suplimentare pentru populație.
Marian: Majorarea TVA ar putea fi însoțită de compensații suplimentare pentru populație.

Aceste declarații au fost făcute în contextul discuțiilor despre o posibilă reformă fiscală propusă de Ministerul Finanțelor, care vizează reducerea deficitului bugetar și consolidarea finanțelor publice, informează rupor.md.

„Avem un mecanism de compensare. Chiar și în cazul în care vom avea o creștere a TVA-ului pentru resurse, vom putea compensa acest lucru prin creșterea sumelor acordate oamenilor”, a declarat Marian.

Potrivit deputatului, Republica Moldova se confruntă cu un deficit bugetar ridicat și cu creșterea costului împrumuturilor de stat, ceea ce impune măsuri de consolidare bugetară. În acest context, introducerea unui TVA unificat ar putea aduce venituri suplimentare la buget, iar o parte din aceste resurse ar putea fi redirecționate către compensații țintite pentru cetățeni.

„Acest lucru va ajuta la reducerea deficitului, la scăderea costului creditării pentru stat și, în același timp, la acordarea unei asistențe mai bine direcționate populației”, a explicat președintele Comisiei pentru economie.

Vorbind despre sectorul agrar, Marian a spus că mediul de afaceri solicită de mulți ani unificarea regimului TVA, argumentând că actualul sistem diferențiat generează dezechilibre și datorii ale statului față de agenții economici.

El a precizat că, în cazul creșterii TVA-ului până la 20% în agricultură, companiile care activează transparent și legal vor rambursa taxa plătită și nu ar trebui să aibă de suferit semnificativ.

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rupor.md logorupor
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