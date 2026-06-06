MAE: Moldoveanul Vasile Ucrainciuc, înrolat forțat în Ucraina, este în viață.

„S-a confirmat că Vasile Ucrainciuc este în viață. Suntem în dialog constant cu familia sa”, comunică MAE, transmite unimedia.info.

„Cu referire la cazul cetățeanului Vasile Ucrainciuc, Ministerul Afacerilor Externe informează că, în urma interpelărilor efectuate, precum și a acțiunilor întreprinse de Direcția afaceri consulare, s-a confirmat că Vasile Ucrainciuc este în viață.

În acest context, MAE precizează că informațiile apărute pe canale de Telegram și în unele surse mass-media privind presupusa dispariție a acestuia dintr-o unitate militară menționată în documentul vehiculat în spațiul public sau presupusul deces al persoanei vizate sunt false.

De asemenea, precizăm că MAE se află în dialog constant cu familia cetățeanului Ucrainciuc, prin intermediul Direcției Afaceri Consulare, și monitorizează în continuare situația în limitele competențelor sale”, anunță MAE.

Reamintim că anterior s-a anunțat că cetățeanul Republica Moldova, Vasile Ucrainciuc, care deține și cetățenia Ucrainei și a fost înrolat forțat în armata ucraineană în aprilie 2026, este dat dispărut după participarea la o misiune de luptă în regiunea Donețk.