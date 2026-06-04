Locuitorii unui sat din raionul Strășeni cer pedepsirea agresorului: Ne este frică pentru securitatea copiilor.

O femeie a spus că în ziua de vineri, 29 mai, când s-a întâmplat tragedia, a văzut bicicleta copilei pe marginea drumului, aproape de casă, însă nu s-a gândit că fata se află în pericol, scrie jurnal.md.

Primarul localității spune că reprezentanții instituțiilor responsabile au fost acasă, la familia copilei, iar autoritățile oferă tot sprijinul necesar în acest caz.

„Am luat măsurile necesare. Am instituit dispoziția de evaluare a situației de risc a copilului. Specialiștii s-au deplasat la domiciliul copilului. Au evaluat, s-a discutat cu părinții. Suntem în conlucrare cu organul de urmărire penală”, a menționat Alexandru Shirliu, primarul localității.

Cazul s-a produs în seara zile de 29 mai. Potrivit familiei fetei, totul s-a întâmplat în tip ce fata se juca afară, în preajma curții, iar mama și bunica erau în curte.

La scurt timp, copila a fost ademenită de un vecin într-o livadă, unde ar fi încercat să o violeze. Acesta s-a oprit însă când ea și-a pierdut cunoștința, iar el a crezut că e moartă și a lăsat-o să zacă la pământ. Fata s-a întors acasă plină de vânătăi și în stare de șoc.

Poliția a inițiat o anchetă pentru tentativă de omor agravant și viol asupra unei persoane sub 14 ani. Suspectul a fost reținut și arestat preventiv pentru 30 de zile. Acesta nu își recunoaște vina.

Instituția medicală în care a fost internată fata agresată a refuzat să ofere informații despre starea ei deoarece trebuie să respecte confidențialitatea informațiilor medicale.