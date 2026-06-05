Locuitorii din Soroca au rămas fără apă din cauza unui conflict legat de noile tarife.

Totuși, mulți refuză din cauza tarifelor mult mai mari, informează Radio Moldova.

O locuitoare din una dintre zonele afectate, Victoria Filipova, a povestit că este nevoită să adune apă de ploaie pentru nevoile casnice.

„Am pus toate vasele că să vină ploaia, să curgă din streșină, să se strângă apă, să am cu ce mă spăla. Nu am altă soluție. De o săptămână nu am apă”, a spus femeia.

Anterior, locuitorii erau deserviți de compania Acva-Nord și plăteau 6 lei pentru un metru cub de apă. Acum li se propune să încheie contracte cu Apă-Canal Soroca, unde tariful este de 26,26–27 lei pentru un metru cub.

Localnicii sunt revoltați de această creștere a prețurilor. Potrivit lor, rețelele de apă din zonă au fost construite din banii cetățenilor, fără implicarea autorităților locale.

„Noi am tras țevile, am pus contoarele și am plătit toate lucrările. Primăria nu ne-a ajutat cu nimic”, declară locuitorii.

Ei consideră, de asemenea, că noul tarif nu corespunde costurilor reale.

Directorul tehnic al întreprinderii Apă-Canal Soroca, Igor Focșa, a explicat că tariful de 26,26 lei a fost aprobat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) pe baza cheltuielilor întreprinderii.

Locuitorii nemulțumiți ai zonei au organizat un protest în fața clădirii Primăriei Soroca.

La rândul său, autoritățile locale au anunțat că vor asigura alimentarea cu apă prin cisternă în zonele rămase fără apă. Totuși, pentru a se conecta la sistem, locuitorii trebuie să încheie contracte cu noul furnizor și să instaleze contoare.

Viceprimarul orașului Soroca, Viaceslav Ursu, a declarat că în unele cazuri au fost depistate conectări ilegale care ocolesc contoarele de evidență. Potrivit lui, autoritățile sunt gata să ajute la obținerea condițiilor tehnice și la instalarea contoarelor, așa cum este prevăzut pentru toți consumatorii orașului.

Compania Acva-Nord a fost creată în 2004. În decembrie 2025, întreprinderea a fost declarată falimentară din cauza datoriilor acumulate.