Locuitorii din Bălți cer repararea drumurilor și trotuarelor, în locul concertului de Hramul Orașului.

În timp ce primăria vorbește despre o manifestare organizată „ca la carte”, mulți locuitori ai Bălțiului consideră că orașul are probleme mult mai urgente.

Oamenii sunt nemulțumiți de starea drumurilor și trotuarelor și consideră că banii cheltuiți pentru concert ar fi trebuit investiți în infrastructură, informează NordNews.

„Desigur, drumurile sunt mai importante. Concertul durează două-trei ore și atât, iar drumurile rămân. Dacă ați circula zilnic prin oraș, ați înțelege ce înseamnă să mergi printre gropi și să te înjuri de nervi”, a spus Victor, locuitor al Bălțiului.

„Practic nimic nu s-a schimbat. Drumurile sunt proaste, trotuarele la fel, iar orașul murdar. Desigur, străzile trebuiau reparate, era nevoie de asta de mult timp. Dar ei repară doar o porțiune și, dacă te uiți cu atenție, gropile tot rămân. Trebuie refăcut complet drumul, nu să-l peticești pe bucăți”, consideră un alt locuitor al Bălțiului.

„Orașul arată mai bine, se vede că serviciile municipale lucrează și încearcă să mențină curățenia. Problema este că drumurile au rămas într-o stare jalnică. După iarnă, odată cu zăpada, parcă a dispărut și asfaltul”, spune o locuitoare a Bălțiului.

„Sincer, este o batjocură la adresa șoferilor. Gropile apar peste tot, dar nimeni nu repară drumurile complet. Pe strada unde locuiesc au început lucrările, au astupat o groapă, iar restul au rămas la fel”, spune șoferul Alexei.

În ciuda criticilor, autoritățile locale afirmă că municipiul nu poate renunța la concertul organizat cu ocazia Hramului orașului.

„Fondurile alocate pentru concerte provin din fonduri destinate evenimentelor culturale și nu pot fi redirecționate către construcția drumurilor. Prin urmare, concertul de Hramul orașului va avea loc. Cine nu dorește să participe este liber să nu vină. Vom repara atât drumurile, cât și vom organiza concerte, iar Hramul municipiului trebuie să fie marcat așa cum se cuvine celui de-al doilea oraș ca importanță din țară”, a declarat primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov.

Anul acesta, pe 22 mai, municipiul Bălți va sărbători 605 ani de la prima mențiune documentară. Pentru sărbătoare se planifică cheltuieli de aproximativ 400.000 de lei. În program sunt incluse spectacolele Mr. President, Pavel Stratan, Zdob și Zdub și Cristian Porcari, precum și show-ul 3D Laser & Drum Show.