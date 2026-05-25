Junghietu: Moldova lucrează pentru a valorifica rutele alternative de aprovizionare cu gaze din surse non-ruse.

În centrul atenției se află diversificarea livrărilor de gaze și cooperarea cu Turcia, Azerbaidjanul și Bulgaria, scrie moldpres.md.

„Republica Moldova continuă să dezvolte parteneriate energetice stabile și pragmatice, bazate pe securitate, diversificarea surselor și investiții în tehnologii moderne și verzi. În acest sens, țara noastră lucrează împreună cu partenerii regionali pentru valorificarea rutelor alternative de aprovizionare și pentru asigurarea unor fluxuri stabile de gaze din surse non-ruse, inclusiv prin infrastructura existentă din regiune și terminalele de GNL din zona Mării Egee și Mediterane”, a declarat Junghietu.

În marja summitului, el a avut o întrevedere cu omologul său turc Alparslan Bayraktar. A fost discutată cooperarea cu BOTAŞ privind livrările de gaze și produse petroliere, modernizarea sistemului energetic al Moldovei și atragerea investițiilor turcești.

În negocierile cu ministrul Azerbaidjanului, Parviz Shahbazov, s-a discutat despre cooperarea dintre Energocom și SOCAR, diversificarea livrărilor de gaze și proiectul „Coridorul energetic verde”.

Cu delegația bulgară s-a discutat accesul Moldovei la punctul virtual de tranzacționare (VTP) pentru achiziția de gaze și energie electrică. Junghietu a îndemnat companiile bulgare să participe la modernizarea sistemului de termoficare din Chișinău și Bălți.