Jardan s-a pronunțat în favoarea creșterii cotei canalelor TV în limba română pe rețelele de cablu.

Potrivit lui Jardan, autoritățile discută inițiativa de a crește cota canalelor în limba română în grila de programe. Totodată, el a recunoscut că operatorii de cablu sunt nemulțumiți de aceste cerințe din cauza problemelor legate de drepturile de difuzare a filmelor, emisiunilor, competițiilor sportive și show-urilor internaționale pe teritoriul Moldovei, transmite rupor.md.

„Avem multe canale, nu neapărat rusești, dar care difuzează în limba rusă. Și aici, cred că trebuie să acționăm mai rapid. Există o inițiativă conform căreia trebuie să creștem cota canalelor în limba română în grila de programe. Înțeleg că există nemulțumiri din partea operatorilor, care spun că din cauza lipsei drepturilor de difuzare pe teritoriul Republicii Moldova sunt nevoiți să atragă acest conținut”, a declarat Jardan în cadrul emisiunii Cutia Neagră.

Ministrul a spus că posturile de televiziune românești nu sunt întotdeauna interesate să intre pe piața moldovenească, deoarece aceasta rămâne mică. Din această cauză, operatorii de cablu, potrivit lui, uneori includ în grilă canale dubioase pentru a respecta cerințele în vigoare.

Jardan a comentat și ideea de a limita conținutul de divertisment rusesc după modelul Ucrainei. Potrivit lui, situația din Ucraina este diferită, pentru că acolo există o industrie dezvoltată de producție a serialelor, show-urilor și altor conținuturi audiovizuale, capabilă să înlocuiască produsul rusesc.

„În Ucraina vorbim despre o industrie. Ei au o industrie de divertisment foarte puternică și dezvoltată, producție de seriale, conținut audiovizual, formate mari, astfel că pot acoperi cu succes tot acest segment. Industria lor de producție s-a dezvoltat chiar după 2014, când au început să fie introduse restricții”, a spus ministrul.

În același timp, Jardan a declarat că marile posturi de televiziune de stat rusești, care produc conținut propagandistic, nu mai sunt difuzate în Moldova. Totuși, potrivit lui, problema persistă în alte formate, motiv pentru care statul trebuie să dezvolte simultan produsul media local și să caute soluții pentru piața de cablu.