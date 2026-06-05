Întârzieri pe șantierele de drumuri: Constructorii au fost taxați cu peste 10 milioane de euro.

Despre aceasta a declarat secretarul de stat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Nicolae Mîndra.

În cadrul unei declarații de la tribuna Parlamentului, oficialul a declarat că sancționarea antreprenorilor care întârzie finalizarea proiectelor reprezintă o practică obișnuită și va continua să fie aplicată în toate contractele de infrastructură, transmite bani.md.

„Statul a obținut circa 10 milioane de euro ca penalități din contracte externe. Aceste penalități au fost deja achitate în buget”, a afirmat Nicolae Mîndra.

Potrivit acestuia, mai mulți antreprenori care execută în prezent lucrări pe drumurile naționale riscă sau au fost deja sancționați pentru depășirea termenelor contractuale.

Printre exemplele oferite se numără proiectul Hâncești–Leova–Cantemir, cu o valoare de aproximativ 105 milioane de euro, precum și compania Rotador, care execută lucrări pe drumul R8. În cazul contractului de circa 10 milioane de euro atribuit acesteia, penalitățile ar putea ajunge la aproximativ un milion de euro.

Secretarul de stat a subliniat că regulile se aplică tuturor constructorilor, indiferent dacă sunt companii locale sau străine.

„Toți antreprenorii care lucrează în țara noastră, inclusiv cei locali, sunt penalizați pentru nerespectarea termenelor de execuție”, a declarat Mîndra.