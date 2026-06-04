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rupor.md logorupor
4 Iunie 2026, 11:15
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În Moldova au început examenele de absolvire a gimnaziului

Sesiunea de examene pentru absolvenții de gimnaziu va dura din 4 până în 15 iunie 2026. Despre aceasta informează serviciul de presă al Ministerului Educației și Cercetării.

În Moldova au început examenele de absolvire a gimnaziului.
În Moldova au început examenele de absolvire a gimnaziului.

Prima probă este cea la Istoria românilor și universală, iar verificările cunoștințelor se vor încheia la mijlocul lunii cu examenul la limba română, alolingvi. Primele note vor fi anunțate pe 25 iunie. Partea principală a examenelor este repartizată pe zile, pentru ca elevii să aibă timp să se pregătească, scrie rupor.md.

Luni, 8 iunie, va avea loc cel mai amplu test — la matematică, la care vor participa 34.533 de absolvenți în 385 de centre de profil. Joi, 11 iunie, elevii de clasa a IX-a vor susține examenul la limba de instruire: proba la limba și literatura română va fi scrisă de 26.293 de elevi, iar cea de limba rusă de 6.294 de școlari. Ultima etapă, pe 15 iunie, va fi examenul de limba română, alolingvi, la care s-au înscris 7.092 de elevi.

Totodată, 30 de elevi sunt scutiți de testare la anumite discipline. Aceștia sunt premianții olimpiadelor republicane din acest an, care au ocupat locurile întâi, doi sau trei. Conform regulilor ministerului, li se acordă automat nota maximă — „zece”. În cadrul susținerii absolvenților, ministrul Educației, Dan Perciun, a menționat că emoțiile înaintea examenelor sunt firești și i-a îndemnat pe elevi să aibă încredere în forțele proprii și în cunoștințele acumulate de-a lungul anilor de studiu.

Toate lucrările de examen vor fi corectate în patru centre specializate din Chișinău până pe 24 iunie. Primele rezultate vor fi afișate în școli pe 25 iunie, iar în aceeași zi elevii vor putea, dacă este necesar, să depună contestații. Rezultatele finale ale sesiunii de examene, după reevaluarea lucrărilor, vor fi făcute publice pe 3 iulie 2026.

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