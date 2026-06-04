În Moldova a fost lansat concursul de proiecte pentru tinerii cercetători, cu un buget de 27 milioane de lei.

Programul este destinat susținerii creșterii profesionale a cercetătorilor cu vârsta de până la 40 de ani, care dețin titlul de doctor în științe. Câștigătorii concursului vor putea primi finanțare de până la 900.000 de lei pentru implementarea proiectelor lor pe o perioadă de doi ani. Domeniile prioritare ale concursului includ sănătatea, agricultura durabilă și securitatea alimentară, biotehnologiile și protecția mediului, transmite logos-pres.md.

De asemenea, sunt susținute cercetările în domeniul provocărilor sociale, securității naționale, tehnologiilor inovatoare, energiei durabile și digitalizării. Cererile de participare sunt acceptate de la organizațiile științifice de stat.

Fiecare grup de cercetare trebuie să fie format din cel puțin patru tineri cercetători. Este încurajată implicarea doctoranzilor, masteranzilor și specialiștilor din „diaspora științifică”.

Fondurile alocate pot fi utilizate pentru plata salariilor personalului, achiziționarea de echipamente, reactivi și software, precum și pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare și publicarea rezultatelor științifice în reviste internaționale cu peer-review.

Propunerile și observațiile privind proiectul documentelor sunt acceptate până la 18 iunie. Termenul limită pentru depunerea cererilor finale este 28 august 2026.