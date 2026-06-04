theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
logos.press.md logologos
4 Iunie 2026, 10:35
877
Copiază linkul
Link copiat

În Moldova a fost lansat concursul de proiecte pentru tinerii cercetători, cu un buget de 27 milioane de lei

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare (ANCD) a supus dezbaterii publice un pachet de documente pentru concursul de proiecte „Tinerii cercetători” pentru anii 2027–2028, cu un buget total de 27 milioane lei.

În Moldova a fost lansat concursul de proiecte pentru tinerii cercetători, cu un buget de 27 milioane de lei.
În Moldova a fost lansat concursul de proiecte pentru tinerii cercetători, cu un buget de 27 milioane de lei.

Programul este destinat susținerii creșterii profesionale a cercetătorilor cu vârsta de până la 40 de ani, care dețin titlul de doctor în științe. Câștigătorii concursului vor putea primi finanțare de până la 900.000 de lei pentru implementarea proiectelor lor pe o perioadă de doi ani. Domeniile prioritare ale concursului includ sănătatea, agricultura durabilă și securitatea alimentară, biotehnologiile și protecția mediului, transmite logos-pres.md.

De asemenea, sunt susținute cercetările în domeniul provocărilor sociale, securității naționale, tehnologiilor inovatoare, energiei durabile și digitalizării. Cererile de participare sunt acceptate de la organizațiile științifice de stat.

Fiecare grup de cercetare trebuie să fie format din cel puțin patru tineri cercetători. Este încurajată implicarea doctoranzilor, masteranzilor și specialiștilor din „diaspora științifică”.

Fondurile alocate pot fi utilizate pentru plata salariilor personalului, achiziționarea de echipamente, reactivi și software, precum și pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare și publicarea rezultatelor științifice în reviste internaționale cu peer-review.

Propunerile și observațiile privind proiectul documentelor sunt acceptate până la 18 iunie. Termenul limită pentru depunerea cererilor finale este 28 august 2026.

Sursă
logos.press.md logologos
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici