Iluminatul stradal a fost deconectat în Transnistria

La Tiraspol, potrivit locuitorilor, felinarele au funcționat doar în zona pieței centrale. La Tighina, oamenii au scris că iluminatul stradal nu a fost pornit nici măcar pe străzile centrale. De asemenea, s-a semnalat că felinarele nu au funcționat nici pe drumul în direcția Căușeni, transmite Zona de Securitate.

Un locuitor din Tighina a povestit că a sunat la rețelele electrice locale, unde i s-a comunicat că există un „ordin de sus”.

Despre lipsa totală a iluminatului stradal au semnalat și locuitorii din Râbnița. La Dnestrovsc, unde se află Centrala termoelectrică, potrivit localnicilor, „doar strada centrală este iluminată până la ora 22:00 și atât”. În același timp, judecând după informațiile Moldelectrica, Centrala de la Cuciurgan continuă să funcționeze în regim obișnuit.

Așa-numita administrație locală nu a comentat deocamdată situația și nu a explicat cu ce sunt legate aceste întreruperi.

În imaginile de mai jos este prezentat Tiraspolul pe timp de noapte, fără iluminat stradal. Fotografiile și înregistrările video au fost făcute în seara zilei de 3 iunie.

Amintim că regiunea transnistreană se confruntă cu o criză energetică de la începutul anului 2025. La 1 ianuarie, Gazprom a oprit livrările de gaze după încetarea tranzitului prin Ucraina, deși posibilitatea tehnică a livrărilor prin coridorul transbalcanic se menținea. După ajutorul pe termen scurt oferit de UE, care a permis evitarea unui colaps energetic, gazele au început să fie livrate în regiune printr-o nouă schemă, cu implicarea structurilor rusești, a companiei ungare MET și a unor companii înregistrate în Emiratele Arabe Unite.