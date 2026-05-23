IGSU: Persoanele dispărute după viiturile de la Călărași au fost găsite.

Potrivit unui update publicat de autorități la ora 09:40, cele două persoane aflate în cel de-al treilea automobil luat de ape au reușit să părăsească vehiculul și au ajuns la domiciliu. Pe parcursul nopții, acestea au fost căutate de echipele de intervenție, iar ulterior s-a stabilit că se află în siguranță, informează stiri.md.

De menționat că ploile abundente din seara zilei de 22 mai au provocat ruperea unui dig în satul Hârjauca, ceea ce a dus la formarea unei viituri puternice. Mai multe automobile au fost luate de ape, iar zeci de gospodării au fost afectate de inundații.

La fața locului au intervenit salvatorii IGSU și echipaje ale Poliției. În timpul operațiunilor, patru persoane aflate într-un automobil au fost salvate, însă vehiculul a fost luat de viitură. Alte persoane au fost evacuate din zonele inundate, inclusiv din automobile și din copaci.De menționat că Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis pentru 22 mai Cod Galben de instabilitate atmosferică pe întreg teritoriul țării. Meteorologii au anunțat averse puternice, descărcări electrice, grindină și rafale de vânt de până la 15–20 m/s.

Deși avertizarea meteorologică a trecut, autoritățile îndeamnă cetățenii să evite deplasările în zonele afectate de inundații și să respecte indicațiile echipelor de intervenție.

