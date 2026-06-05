Hajder: Sperăm că Rusia va achita prejudiciile provocate de poluarea Nistrului.

Declarația corespunzătoare a fost făcută de către ministrul Mediului în cadrul emisiunii Cabinetul din Umbră de la Jurnal TV.

„Trebuie să calculăm prejudiciul aduse mediului, adică Nistrului. Inclusiv pierderile aduse locuitorilor din Bălți care nu au avut apă zile la rând, intervențiile, dar cel mai mare prejudiciu este adus râului, biodiversității. Trebuie să avem un dosar bine fundamentat, după care să mergem în instanțele internaționale ca să recuperăm acest prejudiciu. Nu cunoaștem cum se va finaliza acest proces, dar noi trebuie să ne facem foarte bine lucrul și să avem un dosar fundamentat. Și la un moment dat, sperăm că vinovatul, adică Federația Rusă, să achite aceste prejudicii. Nu doar Republicii Moldova, dar și Ucrainei. Noi documentăm în fiecare zi tot ce se întâmplă pe Nistru. Avem și o sumă inițială”, a declarat ministrul Mediului, care anterior a anunțat că prejudiciul este de ordinul miliardelor de lei.

El a precizat că sursa poluării a fost stopată și că pe Nistrul nu au mai apărut pete noi de produse petroliere.

„Vorbim doar de anumite pete care inițial s-au depozitat în anumite zone și le mai putem observa în cantități foarte mici în zone îndepărtate”, a precizat el.

În ceea ce privește siguranța pescuitului în noul sezon, ministrul a menționat că răspunsul va fi dat după încheierea perioadei de prohibiție a pescuitului.

„După ce se va finaliza perioada de prohibiție, vom face probe. Vom veni cu recomandări și cu informații dacă peștele prezintă sau nu un pericol”, a menționat Gheorghe Hajder.

Reamintim că în luna martie Moldova s-a confruntat cu poluarea Nistrului cu produse petroliere după atacul rus asupra hidrocentralei ucrainene din Novodnestrovsk. Concentrația substanțelor poluante în primele zile a depășit norma admisă de 40 de ori.