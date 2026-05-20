rupor.md
20 Mai 2026, 20:27
7 357
Hajder, despre calitatea apei potabile din Bălți: Toți indicatorii sunt în normă, cu excepția mirosului

Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a comentat plângerile privind calitatea apei potabile din Bălți, după sesizarea primarului Alexandr Petkov.

Potrivit ministrului, responsabilitatea instituției ține de gestionarea resurselor de apă, în timp ce calitatea apei pentru consumatori este responsabilitatea operatorului sistemului de alimentare cu apă, transmite rupor.md.

Hajder a menționat că, conform declarației primăriei, toți indicatorii se încadrează în limitele normei, cu excepția mirosului.

„Dacă vorbim despre apa furnizată consumatorului, atunci discutăm despre obligațiile operatorului, adică compania Apă-Canal, care trebuie să garanteze că apa livrată este de bună calitate și respectă normele admise. Am văzut declarația primarului, în care se spune că indicatorii sunt în limitele normei, cu excepția mirosului apei”, a spus Hajder după ședința de astăzi a Executivului.

Ministrul a declarat că mirosul apei semnalat de locuitori poate fi cauzat de defecțiuni în sistemul de alimentare cu apă, care nu a fost supus unei reparații capitale de mult timp.

