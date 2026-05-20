20 Mai 2026, 10:58
Guvernul Republicii Moldova pregătește o vânzare importantă a proprietății de stat

Cota minoritară a statului în SA „Banca Comercială Moldindconbank” poate fi scoasă la vânzare pe piața reglementată.

Conform proiectului hotărârii guvernamentale, vânzarea pachetului de acțiuni de stat la Moldindconbank pe piața reglementată este justificată de caracterul minoritar al cotei, care nu oferă statului control sau influență semnificativă asupra activității băncii. Documentul informativ menționează că această metodă va asigura transparența, lichiditatea și formarea unui preț corect de piață, informează logos-press.md

În același mod se planifică privatizarea cotei minoritare a statului în compania Limi-Impex. Totodată, Guvernul propune scoaterea la licitație a cotei de stat în compania Metrompas. Conform argumentelor prezentate, cota de stat este minoritară, iar licitația va permite capitalizarea rapidă și eficientă a activului, fără a impune obligații suplimentare de investiții. 

Proiectul vizează și privatizarea unor întreprinderi de stat importante. Astfel, Fabrica de sticlă din Chișinău va fi privatizată prin concurs de investiții. Autoritățile susțin că întreprinderea este unul dintre principalii producători de ambalaje din sticlă din Republica Moldova, deținând aproximativ 30% din piața internă și exportând produse în peste 30 de țări. Totodată, gradul de amortizare a activelor a ajuns la circa 81%, ceea ce va necesita investiții semnificative în modernizare și dezvoltare. 

Prin organizarea concursului de investiții, statul intenționează să atragă un investitor care să asigure modernizarea tehnologică, să crească eficiența energetică și să păstreze profilul de activitate al întreprinderii.

Întreprinderea de stat Hotel Zarea va fi de asemenea privatizată prin licitație. Documentul informativ menționează că întreprinderea activează într-un sector competitiv și nu corespunde obiectivelor politicii de stat. Autoritățile notează că, deși piața hotelieră a crescut semnificativ după 2021, cota de piață a hotelului scade constant, iar profitabilitatea este mult sub media pieței. Totodată, amplasarea ultracentrală a obiectivului îi oferă un potențial ridicat. 

Guvernul propune, de asemenea, privatizarea prin licitație a întreprinderii de stat „Întreprinderea editorial-poligrafică Știința” și a întreprinderii de stat „Editura Didactică de Stat Lumina”. Conform proiectului, ambele întreprinderi activează într-un sector dominat de operatori privați și au o competitivitate scăzută pe piață. 

Documentul prevede și includerea în lista activelor ce urmează a fi privatizate a întreprinderii chimice experimentale Izomer, care nu a desfășurat activitate de producție în ultimii trei ani și nu are perspective reale de revenire în proprietatea de stat. Autorii proiectului menționează că modificările propuse vizează și realizarea sarcinii bugetare pentru anul 2026, estimată la 700 de milioane de lei.

Sursă
