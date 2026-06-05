theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
ipn
5 Iunie 2026, 09:28
6 997
Copiază linkul
Link copiat

Fotografiile postate din concediu pot atrage hoții: Poliția avertizează asupra riscurilor

Pozele postate din concedii pe rețelele sociale sunt semnalul perfect pentru infractori. Dacă proprietarii plecați în vacanță nu au instalat un sistem de alarmă sau de supraveghere video, locuința devine o țintă ușoară.

Fotografiile postate din concediu pot atrage hoții: Poliția avertizează asupra riscurilor.
Fotografiile postate din concediu pot atrage hoții: Poliția avertizează asupra riscurilor.

Șefa Secției Comunicare și Protocol al Inspectoratului General al Poliției, Diana Fetco-Cupeț, a precizat că în zona de risc sunt casele izolate sau de la periferia localităților și apartamentele situate la parterul blocurilor, transmite ipn.md.

Potrivit poliției, furturile sunt comise, de cele mai multe ori, de persoane care cunosc programul proprietarilor sau observă că aceștia lipsesc de acasă mai multe zile. Hoții profită de neatenția proprietarilor și de lipsa măsurilor de securitate pentru a intra în locuințe.

IGP menționează că țintele principale ale infractorilor sunt banii, bijuteriile, telefoanele mobile, laptopurile și alte bunuri de valoare care pot fi transportate și valorificate rapid. În unele cazuri, furturile sunt comise de grupuri organizate, inclusiv de recidiviști.

Poliția atenționează că printre cele mai frecvente greșeli făcute înainte de plecarea în vacanță se numără ferestrele și ușile neasigurate, bunurile de valoare lăsate la vedere și lipsa unei persoane, rude sau vecini, care să verifice periodic locuința. De asemenea, cutiile poștale pline și lipsa iluminatului trădează faptul că proprietarii sunt plecați.

Datele Inspectoratului General al Poliției arată o scădere a numărului de furturi în perioada estivală din 2025 comparativ cu 2024. Dacă în lunile iunie–august 2024 s-au înregistrat 323 de furturi, în aceeași perioadă a anului trecut, numărul a scăzut la 208 cazuri, majoritatea fiind case.

Sursă
ipn
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici