Fotografiile postate din concediu pot atrage hoții: Poliția avertizează asupra riscurilor.

Șefa Secției Comunicare și Protocol al Inspectoratului General al Poliției, Diana Fetco-Cupeț, a precizat că în zona de risc sunt casele izolate sau de la periferia localităților și apartamentele situate la parterul blocurilor, transmite ipn.md.

Potrivit poliției, furturile sunt comise, de cele mai multe ori, de persoane care cunosc programul proprietarilor sau observă că aceștia lipsesc de acasă mai multe zile. Hoții profită de neatenția proprietarilor și de lipsa măsurilor de securitate pentru a intra în locuințe.

IGP menționează că țintele principale ale infractorilor sunt banii, bijuteriile, telefoanele mobile, laptopurile și alte bunuri de valoare care pot fi transportate și valorificate rapid. În unele cazuri, furturile sunt comise de grupuri organizate, inclusiv de recidiviști.

Poliția atenționează că printre cele mai frecvente greșeli făcute înainte de plecarea în vacanță se numără ferestrele și ușile neasigurate, bunurile de valoare lăsate la vedere și lipsa unei persoane, rude sau vecini, care să verifice periodic locuința. De asemenea, cutiile poștale pline și lipsa iluminatului trădează faptul că proprietarii sunt plecați.

Datele Inspectoratului General al Poliției arată o scădere a numărului de furturi în perioada estivală din 2025 comparativ cu 2024. Dacă în lunile iunie–august 2024 s-au înregistrat 323 de furturi, în aceeași perioadă a anului trecut, numărul a scăzut la 208 cazuri, majoritatea fiind case.