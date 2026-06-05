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rupor.md logorupor
5 Iunie 2026, 12:23
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Forța Fermierilor: Ministerul Agriculturii a acceptat trei cerințe-cheie ale agricultorilor

Asociația Forța Fermierilor a declarat că ministrul Agriculturii a fost de acord cu o serie de cerințe strategice ale agricultorilor.

Forța Fermierilor: Ministerul Agriculturii a acceptat trei cerințe-cheie ale agricultorilor.
Forța Fermierilor: Ministerul Agriculturii a acceptat trei cerințe-cheie ale agricultorilor.

Asociația a anunțat că în această săptămână a purtat negocieri detaliate cu ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga. După discuții, ministra, potrivit „Forței Fermierilor”, a fost de acord cu trei cerințe cheie, scrie rupor.md.

Este vorba despre introducerea, din 2027, a plăților directe pe hectar pentru culturile cerealiere și oleaginoase, restituirea integrală a accizelor pentru motorina utilizată în lucrările agricole, începând cu 2026, precum și despre neadmiterea creșterii poverii fiscale asupra fermierilor după o eventuală majorare a TVA până la 20%.

Potrivit asociației, ministra a cerut timp până pe 15 iunie pentru a clarifica detaliile implementării acestor cerințe și pentru a purta discuții suplimentare cu ministrul Finanțelor.

„Forța Fermierilor” a declarat că salută poziția ministrei și este pregătită să continue dialogul privind susținerea fermierilor micro, mici și mijlocii din mediul rural.

Totodată, consiliul asociației a decis în unanimitate să informeze mai activ agricultorii din raioane și să se pregătească inclusiv pentru proteste, după exemplul fermierilor europeni.

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