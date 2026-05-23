Expert în domeniul securității: Trotinetele electrice nu au ce căuta pe trotuare.

Victima a suferit o ușoară contuzie cerebrală și traumatisme, familia a apelat la Poliție. Cazul a ridicat din nou problema siguranței trotinetelor electrice în Capitală. Experții reamintesc că acest tip de transport nu ar trebui să circule pe trotuare, iar infrastructura urbană rămâne încă insuficient dezvoltată, transmite tv8.md.

Camerele de supraveghere video au surprins momentul incidentului. În imagini se vede cum o femeie merge liniștită pe trotuar cu un cărucior pentru copii, când din spate se izbește cu mare viteză o trotinetă electric, pe care se aflau doi tineri.

Școlarului i-a fost greu să frâneze în ultimul moment, însă coliziunea nu a putut fi evitată. Din cauza impactului puternic, mama și copilul au căzut pe asfalt. După accident, tinerii au rămas la fața locului și au încercat să acorde ajutor.

Locuitorii Capitalei au povestit că astfel de cazuri pe străzile Chișinăului devin tot mai frecvente, iar circulația trotinetelor pe trotuare provoacă tot mai multă îngrijorare.

Expertul în siguranța rutieră Ilie Bricicaru consideră că problema este legată atât de nerespectarea regulilor de circulație, cât și de lipsa infrastructurii necesare pentru trotinetele electrice.

„Dacă ne uităm la regulile de circulație, acest tip de transport nu are ce căuta pe trotuare. Trotinetele electrice trebuie să circule pe partea carosabilă, iar pe trotuar pot intra doar acolo unde există piste combinate pentru biciclete. Viteza lor este de câteva ori mai mare decât viteza pietonilor, ceea ce înseamnă riscuri semnificativ mai mari”, a subliniat specialistul.

Potrivit lui, mulți utilizatori de trotinete electrice nici măcar nu cunosc regulile de bază ale circulației rutiere.

„Persoanele care circulă cu trotinetele nu sunt obligate să dețină vreun document sau să urmeze o instruire. Mulți adolescenți nu cunosc deloc regulile de circulație”, a accentuat expertul.

El a adăugat că, fără investiții serioase în infrastructură, astfel de situații periculoase vor continua să se repete, atât pentru pietoni, cât și pentru pasionații de trotinete.

„Regulile de circulație spun că trotinetele electrice trebuie să circule pe drum. Dar apare întrebarea — pe care anume? E o diferență să circuli pe o șosea unde viteza este de 90 sau măcar 50 de kilometri pe oră și cu totul altceva să te deplasezi în zona istorică a orașului. Astăzi se vorbește mult despre mobilitatea urbană, dar în practică este mult mai dificil să creezi infrastructura necesară pentru acest tip de transport”, a explicat Bricicaru.

Reprezentanții Direcției Generale Mobilitate Urbană Chișinău au declarat, răspunzând unei solicitări TV8, că responsabilitatea în astfel de cazuri revine în primul rând utilizatorilor de trotinete electrice, care sunt obligați să respecte regulile de circulație.

„Utilizatorii trotinetelor electrice trebuie să respecte regulile de circulație. De asemenea, este interzis să circule doi pe o singură trotinetă electrică. Municipalitatea continuă să dezvolte infrastructura pentru transportul alternativ. În oraș există deja piste pentru biciclete și benzi dedicate, unde este permisă circulația trotinetelor electrice. Totodată, nicio infrastructură nu poate înlocui responsabilitatea personală și respectarea regulilor. Siguranța pietonilor trebuie să rămână o prioritate pentru toți participanții la trafic”, se arată în comunicatul instituției.