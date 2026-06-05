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rupor.md logorupor
5 Iunie 2026, 15:15
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Energocom avertizează: Escrocii se prezintă drept angajați ai companiei

Consumatorii sunt avertizați despre noi tentative de escrocherie, în cadrul cărora persoane necunoscute vin la domiciliul cetățenilor, prezentându-se drept reprezentanți ai Energocom.

Energocom avertizează: Escrocii se prezintă drept angajați ai companiei.
Energocom avertizează: Escrocii se prezintă drept angajați ai companiei.

Sub pretextul verificării contoarelor de gaze naturale sau actualizării datelor, aceștia solicită date cu caracter personal, inclusiv informații din buletin, date bancare sau alte informații confidențiale, scrie rupor.md.

Compania subliniază că Energocom nu dispune de echipe mobile care să activeze în teritoriu și nu solicită consumatorilor, nici telefonic și nici prin vizite la domiciliu, informații personale sau bancare.

Cetățenii sunt îndemnați să nu ofere informații confidențiale persoanelor necunoscute, să nu permită accesul în locuință persoanelor fără legitimație oficială și să verifice orice informație prin canalele oficiale ale companiei.

Pentru informații sau precizări, cetățenii sunt îndemnați să telefonați Centrul de apel al S.A. „Energocom” la noul număr 1309, iar în cazul în care suspectați o tentativă de fraudă, vă îndemnăm să sesizați imediat autoritățile competente la 112.

Sursă
rupor.md logorupor
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