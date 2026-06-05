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unimedia.info logounimedia
5 Iunie 2026, 14:24
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Curtea de Apel a menținut condamnarea Marinei Tauber

Curtea de Apel a menținut sentința de condamnare pronunțată pe numele fostei deputate Marina Tauber, care prevede o pedeapsă de șapte ani și șase luni de închisoare.

Curtea de Apel a menținut condamnarea Marinei Tauber.
Curtea de Apel a menținut condamnarea Marinei Tauber.

Decizia a fost pronunțată astăzi, 5 iunie, anunță Procuratura Anticorupție.

„Prin decizia din 5 iunie 2026, Curtea de Apel Centru a respins ca nefondate apelul declarat de procurori și de avocații inculpatei împotriva sentinței Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, din 30 septembrie 2025, prin care aceasta a fost condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare și obligată să achite peste 206 milioane de lei”, precizează Procuratura Anticorupție, transmite unimedia.info.

Decizia este definitivă și executorie din momentul pronunțării, însă poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de 2 luni de la data pronunțării.

Sursă
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