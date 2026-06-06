Conducători de trotinete electrice în stare de ebrietate, în vizorul Poliției.

Despre aceasta informează Inspectoratul General al Poliției Republicii Moldova, transmite noi.md.

Printre cele mai grave cazuri documentate se numără un șofer din raionul Hâncești, în vârstă de 28 de ani, care a fost testat pozitiv la marijuana.

Totodată, în localitatea Dereneu, raionul Călărași, un bărbat de 25 de ani care conducea un motocultor avea o concentrație de 1,39 mg/l alcool în aerul expirat. La Soroca, pe traseul R-7, un conducător de ATV de 36 de ani a fost găsit cu 1,10 mg/l alcool.

Alți participanți la trafic au fost surprinși în stare de ebrietate în diferite localități ale țării. La Târzieni, raionul Orhei, un biciclist de 41 de ani avea 1,09 mg/l alcool, iar în Chișinău un conducător de trotinetă, în vârstă de 36 de ani, a fost testat cu 1,07 mg/l alcool.

Cazuri similare au fost înregistrate și la Zgurița, raionul Drochia, unde un utilizator de trotinetă avea 1,03 mg/l alcool, precum și la Glinjeni, raionul Fălești, unde un biciclist a fost depistat cu 1,02 mg/l alcool. Potrivit Poliției, toate persoanele au fost documentate conform legislației în vigoare.

Oamenii legii reamintesc că nu tolerează conducerea în stare de ebrietate sau sub influența drogurilor și vor continua acțiunile pentru asigurarea siguranței tuturor participanților la trafic.