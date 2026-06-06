theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
noi.md logonoi
6 Iunie 2026, 08:25
16
Copiază linkul
Link copiat

Conducători de trotinete electrice în stare de ebrietate, în vizorul Poliției

Mai mulți participanți la trafic au fost identificați în ultimele zile de polițiștii de patrulare conducând sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise.

Conducători de trotinete electrice în stare de ebrietate, în vizorul Poliției.
Conducători de trotinete electrice în stare de ebrietate, în vizorul Poliției.

Despre aceasta informează Inspectoratul General al Poliției Republicii Moldova, transmite noi.md.

Printre cele mai grave cazuri documentate se numără un șofer din raionul Hâncești, în vârstă de 28 de ani, care a fost testat pozitiv la marijuana.

Totodată, în localitatea Dereneu, raionul Călărași, un bărbat de 25 de ani care conducea un motocultor avea o concentrație de 1,39 mg/l alcool în aerul expirat. La Soroca, pe traseul R-7, un conducător de ATV de 36 de ani a fost găsit cu 1,10 mg/l alcool.

Alți participanți la trafic au fost surprinși în stare de ebrietate în diferite localități ale țării. La Târzieni, raionul Orhei, un biciclist de 41 de ani avea 1,09 mg/l alcool, iar în Chișinău un conducător de trotinetă, în vârstă de 36 de ani, a fost testat cu 1,07 mg/l alcool.

Cazuri similare au fost înregistrate și la Zgurița, raionul Drochia, unde un utilizator de trotinetă avea 1,03 mg/l alcool, precum și la Glinjeni, raionul Fălești, unde un biciclist a fost depistat cu 1,02 mg/l alcool. Potrivit Poliției, toate persoanele au fost documentate conform legislației în vigoare.

Oamenii legii reamintesc că nu tolerează conducerea în stare de ebrietate sau sub influența drogurilor și vor continua acțiunile pentru asigurarea siguranței tuturor participanților la trafic.

Sursă
noi.md logonoi
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici