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radiomoldova.md logoradiomoldova
5 Iunie 2026, 11:12
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Comunitatea LGBTQ+ cere recunoașterea legală a cuplurilor de același sex

Platforma organizațiilor LGBTQ+ a anunțat programul festivalului Moldova Pride 2026, ajuns, potrivit organizatorilor, la a 25-a ediție. Evenimentul se va desfășura sub sloganul: „Dragostea creează, legea protejează”.

Comunitatea LGBTQ+ cere recunoașterea legală a cuplurilor de același sex.
Comunitatea LGBTQ+ cere recunoașterea legală a cuplurilor de același sex.

Directoarea executivă a Centrului de Informații GENDERDOC-M, Angelica Frolov, a precizat că festivalul, organizat din 2002, se desfășoară în perioada 15-21 iunie și că mesajul central al ediției vizează absența unei protecții din partea statului, transmite Radio Moldova.

„Statul nostru încă nu oferă protecție cuplurilor LGBT. Avem nevoie de recunoașterea relațiilor noastre din partea statului”, a declarat Frolov la o conferință de presă organizată pe 4 iunie.

Activista a explicat că extinderea protecției juridice nu ar restrânge drepturile celorlalți cetățeni.

„Dacă vom avea și noi această protecție din partea legii, nimeni nu va avea de pierdut. Nu este o bucată de tort din care, dacă ați tăiat și ați dat altora, vă rămâne vouă mai puțin. Este loc pentru toată lumea în această țară”, a afirmat Angelica Frolov.

Programul săptămânii include, ca eveniment principal, Pride Park, programat pentru 20 iunie la spațiul Artcore din Chișinău, alături de o expoziție dedicată istoriei mișcării LGBTQ+ din R. Moldova.

„Noi existăm, noi iubim și noi vrem nunta noastră acasă, cu horă, cu tradițiile noastre. Dar, pentru a rămâne acasă în Moldova, avem nevoie de recunoaștere și protecție legală”, a declarat directoarea de program a GENDERDOC-M, Albina Ciuprin.

Comisia Europeană, în raportul de extindere din 2025, a îndemnat autoritățile de la Chișinău să consolideze aplicarea standardelor antidiscriminare, inclusiv prin cooperarea dintre Consiliul pentru Egalitate și Avocatul Poporului. Organizația ILGA-Europe a inclus R. Moldova printre statele din regiunea extinderii unde protecția persoanelor LGBTI rămâne sub nivelul standardelor europene.

În interiorul blocului comunitar, mai multe state, între care Italia, din 2016, recunosc parteneriatul civil fără a permite căsătoria, ilustrând spectrul de soluții compatibile cu cerințele europene.

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