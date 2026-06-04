theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
radiochisinau.md logoradiochisinau
4 Iunie 2026, 17:26
1 250
Copiază linkul
Link copiat

Comisia Unificată de Control a aprobat numirea a doi observatori militari din partea Republicii Moldova

Membrii Comisia Unificată de Control s-au întrunit la astăzi, 4 iunie, într-o ședință desfășurată la Tighina, unde au aprobat decizia privind numirea a doi observatori militari din partea Republicii Moldova.

Comisia Unificată de Control a aprobat numirea a doi observatori militari din partea Republicii Moldova.
Comisia Unificată de Control a aprobat numirea a doi observatori militari din partea Republicii Moldova.

În cadrul reuniunii, au fost examinate subiectele legate de eliminarea obstacolelor care afectează libera circulație a cetățenilor pe traseele publice din Zona de Securitate. De asemenea, a fost abordată problema accesului reprezentanților mass-media de pe malul drept al Nistrului în Zona de Securitate și la ședințele Comisiei, pentru a-și putea desfășura activitatea profesională fără restricții, transmite radiochisinau.md.

Totodată, delegația Republicii Moldova a informat membrii Comisiei despre intenția Administrația de Stat a Drumurilor de a efectua inspecții tehnice la podurile de pe râul Nistru cu scopul de a evalua starea acestora și de a planifica lucrările de reparație necesare.

Inspecțiile sunt planificate pentru perioada iunie–iulie 2026. În acest context, autoritățile de la Chișinău au solicitat să nu fie create impedimente specialiștilor implicați în desfășurarea lucrărilor de evaluare a podurilor.

Sursă
radiochisinau.md logoradiochisinau
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici