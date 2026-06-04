Comisia Unificată de Control a aprobat numirea a doi observatori militari din partea Republicii Moldova.

În cadrul reuniunii, au fost examinate subiectele legate de eliminarea obstacolelor care afectează libera circulație a cetățenilor pe traseele publice din Zona de Securitate. De asemenea, a fost abordată problema accesului reprezentanților mass-media de pe malul drept al Nistrului în Zona de Securitate și la ședințele Comisiei, pentru a-și putea desfășura activitatea profesională fără restricții, transmite radiochisinau.md.

Totodată, delegația Republicii Moldova a informat membrii Comisiei despre intenția Administrația de Stat a Drumurilor de a efectua inspecții tehnice la podurile de pe râul Nistru cu scopul de a evalua starea acestora și de a planifica lucrările de reparație necesare.

Inspecțiile sunt planificate pentru perioada iunie–iulie 2026. În acest context, autoritățile de la Chișinău au solicitat să nu fie create impedimente specialiștilor implicați în desfășurarea lucrărilor de evaluare a podurilor.